Первая конференция Европейского Союза и России по климату: создание условий для совместных климатических действий на благо граждан и бизнеса

Это будет первый масштабный форум, на котором инициатива Европейского Союза «Зеленый курс» будет представлена за пределами ЕС.

В конференции примут участие должностные лица и политики высокого ранга из ЕС и России, топ-менеджеры российских и международных энергетических компаний, эксперты, представители ведущих аналитических центров, некоммерческих организаций и СМИ. Будет инициирована дискуссия по вопросам климатической политики, включая обсуждение дальнейших шагов по реализации Парижского соглашения. Конференция станет площадкой для открытой дискуссии и продуктивного диалога между главными стейкхолдерами из ЕС и России и позволит найти возможные точки соприкосновения по вопросам, связанным с изменением климата.

Среди подтвердивших свое участие: Клара Де Ла Торре, заместитель генерального директора по климатическим действиям Европейской Комиссии, Марк Ванхекелен, спецпосланник ЕС по вопросам климата, Руслан Эдельгериев, специальный представитель Президента России по вопросам климата, Павел Завальный, председатель Комитета Государственной Думы по энергетике, и Маркус Эдерер, Посол Европейского Союза в России.

В ходе специализированных сессий конференции планируется обсудить широкий спектр связанных с климатом вопросов: от стратегий ЕС и России по климату и декарбонизации до корпоративных стратегий декарбонизации, от возможностей и вызовов декарбонизации российского внутреннего рынка до возобновляемой энергетики и финансирования «зеленых» инициатив.

«Как реагировать на изменение климата — это один из самых актуальных глобальных вопросов. По всему миру граждане все больше обращают внимание на эту проблему и призывают власть и бизнес к действиям. Наряду с выполнением Парижского соглашения, которое является международной рамочной основой для борьбы с изменением климата, Европейский Союз решает проблему изменения климата посредством амбициозного комплекса мер под названием Европейский зеленый курс. Являясь двумя сильными экономическими игроками, Европейский Союз и Россия заинтересованы совместно искать оптимальные пути реагирования на вызов изменения климата на благо всех граждан», — отмечает Маркус Эдерер, посол Европейского Союза в Российской Федерации.

«Во всем мире нарастает понимание, что изменение климата — это уже часть реальности и что этот глобальный вызов требует адекватного осмысления и практических, скоординированных действий. Мы проводим эту конференцию, объединяющую представителей власти, бизнеса и общественности из России и Европейского Союза, чтобы создать новое пространство для обсуждения очень непростых вызовов, которые стоят сейчас перед мировым сообществом. Надеемся, что результаты этой дискуссии станут одной из отправных точек для практических решений по климатической тематике», — комментирует директор Центра энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО Татьяна Митрова.

Мероприятие является очень своевременным, поскольку недавно Парижское соглашение вступило в силу для России и на 2020 год запланировано несколько важных событий, в том числе разработка «Стратегии низкоуглеродного развития России до 2050 года» и принятие законодательной базы по углероду. А если говорить о ЕС, Европейская Комиссия недавно представила Европейский зеленый курс — амбициозный пакет мер, который позволит европейским гражданам и бизнесу получить выгоды от устойчивого «зеленого» перехода.

Программа конференции доступна здесь (регулярно обновляется).

* Представительство Европейского Союза в Российской Федерации — дипломатическая миссия, которая официально представляет ЕС в России. Это одно из более чем 140 представительств ЕС по всему миру. Представительство способствует развитию политических и экономических отношений между Россией и Европейским Союзом, осуществляет мониторинг выполнения Соглашения между ЕС и Россией о партнерстве и сотрудничестве, информирует общественность о происходящих в ЕС изменениях, разъясняет и отстаивает политику ЕС, реализует финансируемые Европейским Союзом программы поддержки.

* Центр энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО – ведущий российский центр независимой экспертизы и образования в сфере энергетики. Направления деятельности: проведение открытых исследований, популяризация знаний о тенденциях развития мировой энергетики, организация многосторонних отраслевых диалогов, образовательные программы, стратегический консалтинг и подготовка практических рекомендаций для энергокомпаний и регуляторов. Центр энергетики является площадкой для проведения неформальных международных диалогов и профессиональных встреч между компаниями ТЭК, экспертным сообществом и органами государственной власти для обсуждения стратегических перспектив развития сектора.

*Московская школа управления СКОЛКОВО – одна из ведущих частных бизнес-школ России и СНГ, основанная в 2006 году по инициативе делового сообщества. В состав партнеров-учредителей школы входят 8 российских и международных компаний и 11 частных лиц, лидеров российского бизнеса. Бизнес-школа была основана российскими предпринимателями – основателями крупных компаний, меценатами, представляющими основные отрасли российской экономики. Линейка образовательных программ Московской школы управления СКОЛКОВО включает программы для бизнеса на всех стадиях его развития – от стартапа до крупной корпорации, выходящей на международные рынки. В бизнес-школе работают исследовательские центры и кафедры, которые занимаются изучением актуальных проблем различных секторов экономики, осуществляют консалтинговые услуги, разрабатывают образовательные программы, а также способствуют формированию интеллектуальной повестки школы в целом.