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Новый украинский премьер высказался за возобновление подачи воды в Крым

Москва, 06.03.2020

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который был назначен на эту должность 4 марта 2020 года, заявил о необходимости возобновить подачу пресной воды в Крым. «Вопрос подачи воды в оккупированный Крым — это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые примут ее в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе», — сказал Шмыгаль.

В мае 2014 года Украина перекрыла Северо-Крымским канал, по которому вода из реки Днепр поступала в Крым и обеспечивал около 85% потребностей полуострова в пресной воде.

 

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