Прогноз погоды: в Сибири и на Урале к 8 марта резко потеплеет

Прогноз погоды 8 марта в Москве

У москвичей и большинства жителей Европейской территории России, по данным Гидрометцентра, погода определяется 7 и 8 марта антициклоном, который расположился над территорией Казахстана, так что россияне оказались на его северо-западной периферии. Тепло, но активные атмосферные фронты и циклон, приближающийся с Балканского полуострова, делают погоду в Центральной России преимущественно облачной и дождливой.

8 марта в Москве небольшой дождь, днем в Москве 8-10, по области 6-11 градусов тепла, южный и юго-западный ветер 3-8 м/с.

Прогноз погоды в 8 марта в Санкт-Петербурге

В Северо-Западном федеральном округе свои ветры, там погода будет определяться циклоном, ушедшим на приполярный Урал, а непосредственно 8 марта, на юге округа — волновым циклоном, идущим из Прибалтики в Вологодскую область. Все это приводит к погодной переменчивости на территории округа. Но в Санкт-Петербурге и 7, и 8 марта днем плюс 3-5, 9 марта — плюс 4-6 градусов тепла, при слабых ветрах, но ночью и утром на дорогах местами гололедица.

В Сибирь с теплом в праздник приходит ветер

Как сообщает Гидрометцентр, 8 марта в ряде Западной Сибири температура воздуха будет выше обычных мартовских значений на 8-10 градусов. Особенно это проявится в автономных округах Тюменской области. Днем 8 марта в Ханты-Мансийском округе воздух прогреется до плюс 3 градусов, правда, таким необычным для этого времени температурным значениям будут сопутствовать снег с метелью и ветер до 20 м/с. В Ямало-Ненецком округе, где сейчас минус 15 градусов, столбик термометра днем 8 марта может подниматься до минус 3, что, является резким потеплением. Нижняя граница температурного диапазона составит минус 8 градусов, причем снег здесь небольшой, местами умеренный, а ветер до 17 м/с. Температура воздуха ночью минус 8-13 градусов. На юге Тюменской области температура днем повысится и до плюс 4, при мокром снеге и дожде, а также ветре до 18 м/с.

Нехарактерно теплый для этого времени года воздух несут на восток циклоны из Атлантики, движущиеся вдоль арктического побережья Европейской части России. Поэтому потепление в Сибири начнется именно с северных районов, постепенно продвигаясь к озеру Байкал. Но в Забайкалье 8 марта потепления не ожидается, днем здесь будет минус 8-10 градусов. В Западном Прибайкалье обещаны метели и ветер до 17 м/с., днем температура воздуха минус 6-11 градусов.

На Таймыре, несмотря на прохождение рядом теплых воздушных масс, в основном сохранится господство арктического воздуха. В ночь на 8 марта мороз тут местами будет усиливаться до минус 43 градусов, предупреждают синоптики, днем около минус 23, но местами до минус 30, без существенных осадков. Теплый циклон лишь приблизится к полуострову с юга.

8 марта в Туруханском районе и в Эвенкии пройдет снег, морозы ослабеют до минус 10-15 градусов.

В центральных районах Красноярского края метеорологи ждут 8 марта повышения температуры до минус 3-8 градусов тепла, но и усиления ветра, особенно днем, до 22 м/с., метели и гололедицу. В южных районах до 0, в Хакасии оттепель и тоже ветрено, порывы до 23 м/с., пройдет снег. Так и в Новосибирской области: днем даже и до плюс 3 градусов, но порывы ветра могут достигать 23 м/с., снег и не исключены метели.

Томскую область, предупреждают синоптики, будет «заметать снегом», местами он характеризуется по метеорологической шкале как «сильный», на фоне ветра до 18 м/с и плюсовой — плюс 3 градуса температуры воздуха. В Кемеровской области похолоднее, минус 1-6 градус, но тоже метели.

Минус 4-9 градуса ночью и от минус двух до плюс 3 в Омской области, это существенно выше минус 20 ночью и минус 10 днем 6 марта. Температура воздуха тут сильно повысится уже днем 7 марта, до минус 4, и что особенно приятно, небольшие осадки днем возможны только на северо-востоке, а ветер обещан умеренный, на 8 марта — 8 м/с.

Аномальной называют синоптики температуру на Урале, где днем 8 марта она составит до плюс 5. Как и в большинстве районов Сибири, тут ожидаются снег, мокрый снег и ветер до 15 м/с, в Башкирии до 19 м/с, от 0 до плюс 5 градусов при более умеренных осадках.