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Прогноз погоды на 8 марта: это будет хороший весенний денек

Москва, 06.03.2020
  • Прогноз погоды на 8 марта: это будет хороший весенний денек

Обещанные на 8 марта небольшие осадки в Москве не должны испортить праздничное настроение

Тамара Ларина

Погода 8 марта 8 Москве

Погода в Москве 8 марта чем-то особенным не удивит — до 10 градусов тепла. Приятно то, что дождь в этот день, хотя и обещан, но самый слабый  среди предыдущих и последующих дней. Правда, хоть синоптики в своих прогнозах погоды и обещают осадки, москвичи их почти не ощущают. Так что погода на 8 марта нас ждет и вовсе весенний день. Хотя солнца в прогнозе нет. 

А мы-то уже привыкли удивляться. Что ж, удивлять придется в Международный женский день самим мужчинам — женщин, своей любовью и заботой. Но, впрочем, и со стороны погоды кое-какие новости есть, и можно будет поделиться ими со знанием дела во время праздничных разговоров.

На помощь уже воцарившемуся на московском престоле теплу идет помощь из Европы.

«Заграница нам поможет» было сказано не по поводу 8 марта, хотя этот праздник пришел к нам именно из-за границы. Теперь, как будто специально, чтобы поддержать теплую погоду в столице и ее окрестностях, к Центральному федеральному округу приближается барическая ложбина, сообщили в Гидрометцентре РФ. 

Однако не надо забывать о порывистом ветре, который обещан на 6 марта, но может сопровождать гуляющих и 8 марта.

Согласно прогнозу погоды, ветреным днем 6 марта температура поднимется до плюс 10 градусов, а по области даже до плюс 14.

Как на 7, так и на 8 марта обещан небольшой дождь (скопившийся, очевидно, в той самой «барической ложбине»), температура воздуха плюс 4-6 градусов в ночные часы и уже почти привычные 8-10 градусов днем, по области до плюс 11, но и нижний порог диапазона там обещан на два градуса ниже московского.

Прогноз погоды на 8 марта в Сочи и в Крыму

Очень теплую погоду обещают на 8 марта и особенно на последующие дни в теплых краях — в Крыму, в Сочи, и в целом в южной части страны. 6 марта — плюс 20 градусов в Сочи, а 8 марта там будет плюс 19. В Симферополе еще теплее: на 8 марта там обещан 21 градус, а на 9 и все 22 градуса тепла. Жарче в этом году в России еще не было. Потом правда температура воздуха в столице Крыма снизится до 15 и 16 — в среду 11 марта и в четверг 12 марта.

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