Путин объяснил необходимость поправок в Конституцию

Поправки в российскую Конституцию назрели из-за кардинального изменения ситуации в стране, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций. Глава государства подчеркнул, что работа над поправками в главный закон страны является совместным вкладом не только в сегодняшний, но и завтрашний день.

«Многие из вас в разное время и в разных ситуациях говорили о том, что этот основной закон принимался в особых условиях», - дополнил президент, напомнив, что с момента принятия Конституции Россия стала «по сути, уже другой страной».

В этой связи государству нужны гарантии того, что не произойдет «отката назад». Президент указал, что на фоне принятия поправок необходимо избежать раскачивания ситуации в стране, чего, как уверен российский глава, «никто не хочет», поскольку большинство стали «свидетелями тех тяжелых событий».

«Уверен, ничего подобного не должно повториться в нашей истории, в нашем будущем, вернее», - добавил Путин. Он уверен, что обновление Конституции процесс, который должен объединить людей и консолидировать «вне зависимости от национальности, достатка, вероисповедания и региона проживания».

Путин также выразил уверенность, что на всенародный референдум удастся вынести проект поправок, которые примет общество, поскольку «авторами закона должны стать сами россияне».