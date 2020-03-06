Россия не напрасно закрыла границу с Китаем

Домашний режим

Власти Москвы вводят режим повышенной готовности из—за угрозы распространения в столице коронавируса. Согласно этому режиму граждане, посетившие места распространения эпидемии должны сообщать о своем возвращении на горячую линию, указывая место и даты пребывания. При появлении первых респираторных симптомов они должны обращаться за медицинской помощью на дому. Кроме того, надо соблюдать постановления о нахождении в режиме изоляции. Опять же — на дому.

Тем, кому «посчастливилось» побывать в это неспокойное время в Китае, Республике Корея, Италии, Иране, Франции, Германии и Испании, а также в других государствах с «неблагополучной ситуацией с коронавирусом», придется по возвращении домой самостоятельно организовать себе двухнедельную домашнюю самоизоляцию.

Согласно подписанному мэром Москвы Сергеем Собяниным указу, работодатели тоже должны принимать активное участие в процессе: измерять температуру у сотрудников и отправлять домой тех, у кого она повышена. Тем, кто находится в самоизоляции на дому — содействовать в поддержании этого режима. Кроме того, компании должны по запросу Роспотребнадзора представлять информацию о всех контактах заболевшего коронавирусом и проводить дезинфекцию помещений, в которых он находился.

При этом Собянин отметил, что невозможно ограничить деятельность критически важных отраслей — торговли и бытового обслуживания, а также других организаций. Это может пагубно сказаться и на экономике региона, и на благосостоянии отдельных граждан. А при текущем режиме, по мнению мэра столицы, город и его жители смогут сохранить привычный образ жизни.

«Все мы видим и то, с какими сложностями сталкивается целый ряд стран, включая европейские. Очевидно, что полностью закрыть границы невозможно. Каждый день в Москву прилетают тысячи людей со всего света. Наш город является главным транспортным хабом страны, через который проходит половина всех пассажиров авиационного и железнодорожного транспорта», — отметил столичный градоначальник в своем блоге.

Кроме того, заместителю мэра по градостроительной политике и строительству Андрею Бочкареву поручено проработать вопрос о строительстве инфекционного корпуса с использованием быстровозводимых конструкций.

При этом в России, по официальным данным, пока всего 7 инфицированных коронавирусом. Первые двое — граждане Китая. Их поместили на карантин в больницах Читы и Тюмени, в конце февраля они уже были выписаны. Трое были эвакуированы с круизного лайнера Diamond Princess, сейчас они проходят лечение. Шестым стал россиянин, недавно вернувшийся из Милана в Москву. Седьмой — итальянский студент, обучающийся в Санкт—Петербурге. Кроме того, вирусом заразились двое россиян, находящиеся в ОАЭ.

Что касается тех, у кого диагноз еще не подтвержден, но подозрения имеются, то, по информации столичной мэрии, в Москве были госпитализированы 24 человека, контактировавшие с первым заболевшим, прилетевшим из Италии. Кроме того, еще 83 человека отправили в карантин. В Боткинской больнице Петербурга находятся четверо студентов. Из них двое — граждане Италии. Правда, на карантин также закрыто общежитие, в котором проживали молодые люди. А вместе с ними — еще более 700 человек. Всего же, по данным Роспотребнадзора, по состоянию на 6 марта под наблюдением в России остаются 7594 человек.

Цифры, казалось бы, не такие уж и большие. Тем не менее, в России уже перенесли сроки проведения Российского инвестиционного форума в Сочи, Ялтинского экономического форума, Красноярского экономического форума. Накануне стало известно об отмене одного из самых масштабных экономических мероприятий: Петербургского международного экономического форума.

Эти экстраординарные, но точечные меры дополняют те, которые предприняты ранее и подтверждают на данный момент, судя по всему, свою эффективность. Еще 30 января было объявлено о закрытии полутора десятков пешеходных и автомобильных пунктов пунктов пропуска по всей длине сухопутной границы с Китаем. На эту дату приостанавливалось также движение всех пассажирских поездов и беспересадочных вагонов на китайском направлении, кроме курсировавших между Москвой и Пекином.

Но уже 2 февраля в пресс-службе РЖД заявили о приостановке, на фоне ситуации с распространением коронавируса, движения и пекинского поезда. Россия также временно ограничила движение граждан КНР через пункты пропуска на отдельных участках госграницы с Монголией. Была также полностью прекращена выдача китайским гражданам электронных виз, по которым в Россию попадало значительное число туристов.

Перестали летать между РФ и КНР все российские авиакомпании, кроме «Аэрофлота». 5 февраля гендиректор авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев заявил журналистам: «отмена рейсов в Китай не решает проблему изоляции от потенциальных носителей вируса. У туристов остаются возможности приезжать транзитом через соседние страны. Пришлось бы всерьез говорить о закрытии всех границ для туристов, а это – реальная угроза банкротства для многих игроков национальной туристической отрасли», — процитировало его слова агентство РИА Новости.

Агентство сообщило также, что Россия ограничила авиасообщение Южной Кореей и Ираном, а рейсы из признанных эпидемически неблагополучными по COVID-19 стран, включая Италию, переведены в терминал F столичного аэропорта «Шереметьево», который обслуживает только их. Терминал F — это бывшее «Шереметьево-2», построенный к Олимпиаде-80 международный аэропорт. Планировка его зон по-прежнему соответствует советским стандартам прохождения билетного контроля, таможенного и пограничного досмотров, каковые стандарты были строже нынешних. Для ситуации с эпидемией это именно то, что нужно.

А что у других?

В других странах ситуация еще серьезнее. Так в Италии, ставшей европейским эпицентром вспышки «уханьской пневмонии» закрыты все школы, кинотеатры и театры, отменены футбольные матчи и другие спортивные мероприятия, а модные показы проводятся в режиме онлайн. В стране зафиксировано 3858 случаев заболевания, а также 148 летальных исходов.

Власти Италии уже заявили о том, что планируют выделить на борьбу с эпидемией €7,5 млрд, из—за чего плановый дефицит бюджета в этом году вырастет с 2,2% до 2,5%. Однако премьер—министр страны Джузеппе Конте подчеркнул, что государство нуждается в «чрезвычайных мерах поддержки».

Во Франции зафиксировано 423 инфицированных, в Германии — 400, Испании — 261, Великобритании — 117. В других европейских странах число заболевших гораздо меньше.

На Ближнем Востоке наибольшее число заразившихся выявлено в Иране — 3513 человек. Кроме того, есть заболевшие в ОАЭ, Кувейте, Бахрейне, Ираке, Алжире и Омане.

Что касается Азии, то лидер по количеству инфицированных — ближайший сосед Китая, Республика Корея. Там коронавирусом заразились 6284 человека. В Японии — 1054 заболевших. Из них 706 — пассажиры и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

А на «родине» коронавируса, в Китае на данный момент число заразившихся превысило 80,5 тысяч. Скончались от «уханьской пневмонии» 3042 человека. Зато выздороветь удалось более чем 53,5 тысячам.

Общее число заболевших в мире уже превысило 98 тысяч человек.

Превентивные меры

Коронавирус, как и его респираторные «родственники» распространяется воздушно—капельным путем. То есть, подхватить его легче всего, находясь слишком близко к инфицированному, который кашляет или чихает. Кроме того, какое—то время вирус живет на поверхностях (дверных ручках, поручнях), причем на металле — дольше. Так что люди, прикоснувшиеся к ним, а затем потрогавшие, к примеру, собственные нос, глаза, рот, таким образом обеспечат вирусу быструю доставку к месту назначения.

Собственно, из этого вытекают и элементарные правила защиты: надо как можно чаще мыть руки с мылом, использовать дезинфицирующее средство. Не касаться носа, рта, глаз немытыми руками. Минимизировать касания различных поверхностей в общественных местах и транспорте, а на рабочем месте периодически устраивать уборку. Помещения дома и на работе надо почаще проветривать. И держать дистанцию с людьми с признаками ОРВИ.

Собственно, сами симптомы вируса отчасти похожи на ОРВИ. Повышенная температура, чихание, кашель, затрудненное дыхание. И зачастую, именно с обычной острой респираторно—вирусной инфекцией они и связаны. Тем не менее, игнорировать их не стоит. Особенно, если вы посещали недавно одну из стран с высоким уровнем распространения коронавируса, или контактировали с кем—то, совершившим подобную поездку. Лучше обратиться за помощью к специалистам. Причем — на дому, вызвав врача или «скорую помощь».