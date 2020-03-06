Россия за сутки зафиксировала 35 случаев нарушения перемирия в Сирии

Российская комиссия по фактам нарушений режима прекращения боевых действий на сирийской территории за истекшие сутки зафиксировала 35 нарушений, турецкая сторона заявила о 19 подобных инцидентах, сообщается в информационном бюллетене на сайте российского Минобороны.

Уточняется, что «совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов нарушений режима прекращения боевых действий в Идлибе зафиксировано 20 случаев нарушения перемирия, в Латакии произошло 11 столкновений, в Алеппо – три и Хаме зафиксирован один подобный случай. Также 5 марта Центр по примирению провел одну гуманитарную акцию в провинции Алеппо, где было выдано 1,453 тонны продовольствия, что в пересчете составляет 350 продуктовых наборов. Минобороны РФ сообщает, что за сутки в Сирию вернулись более 750 беженцев из Ливана и Иордании.

Ранее президенты Путин и Эрдоган в ходе встречи достигли договоренности о прекращении огня в сирийском Идлибе.