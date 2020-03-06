Вход/Регистрация Подписка

Россия за сутки зафиксировала 35 случаев нарушения перемирия в Сирии

Москва, 06.03.2020

Российская комиссия по фактам нарушений режима прекращения боевых действий на сирийской территории за истекшие сутки зафиксировала 35 нарушений, турецкая сторона заявила о 19 подобных инцидентах, сообщается в информационном бюллетене на сайте российского Минобороны.

Уточняется, что «совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов нарушений режима прекращения боевых действий в Идлибе зафиксировано 20 случаев нарушения перемирия, в Латакии произошло 11 столкновений, в Алеппо – три и Хаме зафиксирован один подобный случай. Также  5 марта Центр по примирению провел одну гуманитарную акцию в провинции Алеппо, где было выдано 1,453 тонны продовольствия, что в пересчете составляет 350 продуктовых наборов. Минобороны РФ сообщает, что за сутки в Сирию вернулись более 750 беженцев из Ливана и Иордании.

Ранее президенты Путин и Эрдоган в ходе встречи достигли договоренности о прекращении огня в сирийском Идлибе.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

    «Эксперт Северо-Запад» начал прием заявок на премию «Эксперт года-2020» 18+

    Станьте экспертом года в одной из 20 отраслевых номинаций. Подайте заявку на бизнес-проект, общественную или культурную инициативу — и получите признание делового сообщества. Совет премии по доброй традиции возглавил Михаил Пиотровский

    РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

    В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

    «В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

    Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Политическое наследие «Мубарака Великого»
      Спустя десятилетие после свержения президента Хосни Мубарака, Египет вернулся к его стратегии «управляемой диктатуры»
    2. Что делать инвесторам, вошедшим в рынок на подъеме
      Бурный приток мелких инвесторов на российский фондовый рынок остановился из-за падения акций из-за коронавируса. Неопытные «физики», несомненно, потеряли, но ситуация для них и в целом не столь плоха, говорят аналитики
    3. Нефть без опеки
      Заседание технического комитета ОПЕК+ в Вене окончилось ничем – участники встречи не пришли к общему мнению об объеме сокращения добычи нефти
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама