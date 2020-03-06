Рубль продолжает свободное падение

Курс рубля тестирует уровень 68,10



Негативный внешний фон не оставляет для российской валюты возможности отыграть потери предыдущих недель. Более того: продажи только нарастают, в результате чего «россиянин» дешевеет все больше. Так, по итогам по итогам торгов 5 марта повысился почти на 2 рубля, обновив максимум с января 2019 года - 67,7850 рубля. Евро взлетел на 2,1 рубля, или 2,85% - рекордно с августа 2018 года - и едва не пробил отметку 76 рублей, сообщает Finanz. В ходе торговой сессии курс единой валюты достигал 75,97 рубля за евро. Этот уровень евро покорился уже в пятницу.



Курс доллара онлайн в моменте смотрети здесь: www.profinance.ru/currency_usd,asp

Инвесторов на мировых финансовых рынках все так же беспокоит распространение коронавируса в США и Африке, что провоцирует усиленное бегство из рисковых активов, отмечают эксперты. В условиях, когда, например, торги в Европе закончились падением индексов на 1,5-2,5%, а обвал на биржах США продолжился: S&P500 рухнул на 3,4%, Dow Jones - на 3,6%, Nasdaq - на 3,1%, надежды на рост у российских активов попросту нет.

Негатива добавляет и ситуация на рынке нефти, где фьючерсы на Brent упали на 1,86%, до 50,18 доллара за баррель. Переговоры стран ОПЕК+ в Вене, на которые надеялись участники рынка, не закончились по сути ничем. Саудовская Аравия предложила сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки, чтобы компенсировать падение китайского и мирового, но встретила отказ России, которая, по словам главы Минфина Антона Силуанова, «готова к снижению цен».

В валютной секции сейчас много стресса, признает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. С одной стороны, это повсеместный уход от рисков, а валюта развивающейся экономики вполне себе выраженный риск. С другой, резкое падение цен на нефть Brent оставляет сырьевой рубль без фундаментальной опоры. Кроме того, отсутствие позитивной динамики в секторе долга не генерирует на внутреннем рынке потока валюты.

У доллара есть шансы двинуться еще выше, к 67,50 руб., считает Бодрова. Хотя, по ее словам, стоит признать, что и цель на 68,00 сейчас уже не выглядит излишне эмоциональной. Чуть позже, когда рынки придут в состояние стабильности, доллар сможет закрепиться в пределах 65-67 рубля, полагает аналитик.

На рынке существует мнение, что рубль «сдувается» после пузыря, который образовался в конце 2019 – начале 2020 г. Но российские активы все еще крайне недооценены из-за геополитических рисков, так что говорить о существовании какого-то пузыря на отечественном рынке достаточно странно, полагает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

То, что происходит сейчас, считает аналитик, является совершенно обычной реакцией инвесторов на рост неопределенности касательно глобальной экономики: производственный PMI Китая рухнул ниже кризисных значений 2009 года, что совершенно логично учитывая карантин в стране - вряд ли хоть кто-то на рынке ожидал иного исхода, ведь китайские заводы по прежнему работают на 30% ниже от своих среднегодовых значений. Заденут ли эти проблемы другие страны, и в первую очередь западные?

Однозначного ответа пока нет: несмотря на коронавирус и разрушение цепочек поставок, европейская промышленность начала восстанавливаться и почти добралась до нейтральных значений PMI - 49 пунктов. Экономика США все еще остается сильной, однако недавнее снижение процентных ставок, осуществленное для поддержки фондового рынка, заставило некоторых инвесторов сомневаться в ее безоблачных перспективах. Тем не менее, каких-то реальных причин ждать замедления темпов роста американского ВВП все еще нет, а значит инвестиционная активность может восстановится уже в самое ближайшее время, благодаря чему российские активы вновь начнут пользоваться спросом и рубль получит возможность отбить часть потерь.

Безусловно, уверен Арсений Дадашев, ситуация на нефтяном рынке будет служить сдерживающим фактором еще долгое время - до тех самых пор пока инвесторы не убедятся, что китайские НПЗ вновь стали увеличивать потребление. Эксперт прогнозирует курс рубля вблизи 67 рублей за доллар в марте и около 65-66 к началу лета.

Российская валюта как рисковый актив испытывает на себе все перипетии рыночных настроений по отношению к рискам, соглашается главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Они усилились в четверг вследствие введения режима ЧП из-за вируса в штатах Калифорния и Вашингтон. Кроме того, снова резко подешевела нефть, опустившись ниже важнейшего психологического рубежа 50 долларов за баррель.

И дело не в «пузыре» рубля, как раз излишне сильного, необоснованного курса не было, также уверен эксперт. Это подтверждается тем, что, например, снижение курса рубля с начала года было в процентном отношении в два раза меньше, чем падение фондовых рынков и нефти. Но воздействие мировых событий не могло не сказаться на российской валюте. Но у неё есть и определённый позитив, предотвращающий дальнейшее резкое обесценение. Это профицит бюджета, высокие внешние резервы, низкий госдолг, достаточно высокие ставки по гособлигациям и пр.

Минфин в среду сообщил, что направит в марте 133.3 млрд руб. на покупку валюты в рамках бюджетного правила, что намного ниже февральских 226 млрд руб.

Важны будут результаты заседания ОПЕК+ 6 марта, по вопросу дальнейшего снижения добычи нефти, а также решения ФРС США по процентной ставке 18 марта. Ну и, конечно, развитие ситуации с коронавирусом. Учитывая данные противоречивые и малопредсказуемые факторы, Марк Гойхман ожидает от курса достаточно широкого, но не катастрофического диапазона колебаний курса рубля на ближайшие недели – 65-70 руб./долл.