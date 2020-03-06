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Паника вернулась на рынки

Москва, 06.03.2020
#Коронавирус
#Фондовый рынок
#Финансы
#Экономика
  • Паника вернулась на рынки

AP/TASS

Достаточно бегло взглянуть на главные индексы, чтобы понять, насколько серьезно положение: MSCI упал на 2,1%, Nikkei – на 2,94%, CSI300 – на 1,22%, австралийские акции подешевели на 2,44%. Euro Stoxx 50 снизился на 2,44%, DAX на 2,33%, FTSE – 1,94%.

Накануне S&P 500 обвалился на 3,39% и потерял большую часть того, что отыграл в среду. Dow Jones Industrial Average упал еще больше – на 3,6%, а Nasdaq Composite – на 3,1%.

Лидируют в падении акции банков. В целом за пять весенних дней они упали приблизительно на 20%. Акции Bank of America и Citigroup подешевели, к примеру, более чем на 5%, а JPMorgan – почти на 5%.

Что касается экономики, то наибольшие убытки ждет авиасектор. Авиакомпании оценивают свои потери от эпидемии коронавируса примерно в 100 млрд долларов.

«Едва ли рынок ценных бумаг вернет утраченные позиции до тех пор, пока распространение эпидемии коронавируса не замедлится»,- предполагает старший экономист Capital Economics Йона Голтерман.

Ставки по десятилетним американским облигациям упали до рекордно низкого уровня 0,897%, а по двухлетним - до самого низкого уровня с апреля 2015 года – 0,481%. Установили антирекорд и 30-летние облигации – 1,54%.

«С учетом инфляции в Америке я не хотел бы покупать американские гособлигации при таких низких ставках,- говорит главный аналитик токийского Sumitomo Mitsui Trust Bank Айяко Сера.- Но тот факт, что другие их покупают, показывает, как сильно они хотят избежать рисков. Это уже не тревоги, это паника».

Фьючерсы рванули вверх, поскольку все уверены, что ФРС через полторы недели еще больше понизит учетную ставку, уже пониженную на этой неделе на солидные 0,5%. Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари сказал в четверг, что если понадобится, ФРС может и второй раз за месяц понизить учетную ставку. Не исключено, пишет Reuters, понижение на 0,25% на заседании ФРС, которое состоится 17-18 марта, и на 0,5% - в апреле.

После телеконференции министров финансов G7 и вступления в игру ФРС, которая начала действовать первой, ожидается подключение к борьбе с коронавирусом и главного европейского банка. Вероятность понижения на следующей неделе на 0,1% ставки ЕЦБ, которая сейчас составляет -0,5%, рынки оценивают в 93%, то есть очень высоко.

Доллар под воздействием негативных настроений упал до шестимесячного минимума по отношению к иене (105,84) и почти до двухлетнего минимума к швейцарскому франку (0,9438).

Существенно подешевела и нефть. Цена барреля нефти марки WTI снизилась на 1,13% до 45,38 долларов, а Brent – на 1,12% до 49,43 долларов.

Новости мира: нефть онлайн можно посмотреть здесь: www.profinance.ru/chart/brent/

Правда, здесь главная причина падения заключается в неопределенности относительно того, согласятся ли не входящие в ОПЕК нефтедобывающие страны с предложением картеля снизить добычу до конца года еще на 1,5 млн баррелей в сутки. Но и здесь обвал в спросе на нефть спровоцирован, конечно, коронавирусом COVID-19.

Последние данные о количестве заразившихся и умерших от коронавируса в мире можно посмотреть на онлайн карте коронавирусаmaps.arcgis.com

Паника на рынках объясняется быстрым распространением коронавируса на все без исключения континенты, потому что еще какие-то пару недель назад западные инвесторы надеялись, что эпидемия ограничится Азией. Так что теперь волатильность всем финансовым рынкам обеспечена.

Многие инвесторы ждут данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Последние данные по американской экономике не внушают опасений, но страхи перед эпидемией коронавируса COVID-19 скорее всего окажутся сильнее хорошей ситуации с рабочими местами в Америке.

«Родина» коронавируса – Китай. Не удивительно, что сильнее всего эпидемия затронула, по крайней мере, пока, китайскую экономику. О серьезности положения красноречиво говорят опасения отдельных экономистов о том, что рост второй экономики планеты в первом квартале может оказаться нулевым. Тем не менее, президент Си Цзиньпин, выступая на заседании Политбюро ЦК КПК, подчеркнул, что Пекин еще не отказался от надежд выполнить поставленную десять лет назад задачу – удвоить ВВП КНР к 2021 году по сравнению с 2010 г. Правда, для этого, подсчитали аналитики японского банка Mizuho, необходим его рост в этом году не ниже 5,6%. Это значит, что Пекин со временем начнет очень мощную программу помощи экономике для того, чтобы компенсировать провальный первый квартал.

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