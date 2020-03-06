Трамп отменил визит в медцентр из-за коронавируса

Американский президент Дональд Трамп отменил поездку в штаб-квартиру Центра по контролю и профилактике заболеваний при американском Минздраве из-за коронавируса, сообщает ТАСС. Уточняется, что организация расположена в Атланте. Заболевание подозревали у одного из сотрудников медцента, позже стало известно, что подозрения не подтвердились, о чем глава США рассказал на встрече с журналистами в Белом доме. Трамп заявил также, что поездка может состояться позже.

«Возможно, поедем. Они думали, что может быть проблема, что там у кого-то вирус. Однако результат оказался отрицательным», - сообщил Трамп. Он добавил, что все «анализы и тесты были проведены» и, если «удастся решить вопрос с Секретной службой», то поездка состоится.

Напомним, общее число заболевших в мире новой коронавирусной инфекцией 6 марта перешагнуло отметку в 100 тыс., 6 новых случаев выявлено в Москве. Все заболевшие граждане прибыли рейсом из Милана и Мюнхена. В настоящий момент они находят в инфекционных боксах.