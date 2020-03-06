Мировые цены на нефть обрушились, обновив антирекорд

Мировые цены на нефть вечером 6 марта обрушились сразу на 10%, свидетельствуют данные торгов. Нефть сорта Brent обновила антирекорд лета 2017 года и торговалась дешевле $46, передает Прайм. Падение котировок вызвано новостями о срыве сделки ОПЕК+ по итогам совещания по дополнительному сокращении нефтедобычи.

На момент 19:30 по московскому времени фьючерсы на май сорта Brent потеряли в цене рекордные 9,55% и достигли отметки в $45,62 за баррель. Фьючерсы на апрель сорта WTI за день торгов в пятницу потеряли 8,94% и торговались $42,05 за баррель. Также на рынок продолжают оказывать давление новости о распространении коронавирусной инфекции в мире. Сегодня число заболевших на планете превысило 100 тыс. человек. Эпицентром эпидемии продолжает оставаться Китай, который с начала года значительно сократил закупку нефти из-за стремительного распространения инфекции.