Парламент Украины отправил генпрокурора в отставку

Верховная Рада Украины 263 голосами проголосовала за вотум недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Большинство необходимых для данного решения голосов предоставила фракция президента Украины Владимира Зеленского. Вотум недоверия означает отставку генпрокурора.
Ранее Зеленский так прокомментировал возможную отставку генпрокурора: «Вы знаете, мы с ним прошли долгий путь на предвыборной кампании. Но пусть голосуют депутаты, как они хотят. Мое личное мнение: нет результата – не должен занимать место».