В России резко выросло число поддельных банковских карт

Подделка банковских карт за прошлый год выросла в полтора раза, рассказали агентству РИА «Новости» в Министерстве внутренних дел. Уточняется, что число поддельных карт достигло 57,2%.

В сообщении ведомства говорится, что в прошлом году на 14% выросло «количество преступлений, квалифицированных по статье "Мошенничество"». Общее число преступлений составило 219 тыс.

Правоохранители сообщили, что более 50% всех преступлений в данной сфере совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Ранее сообщалось, о появлении нового способа кражи денег с карт россиян.

Согласно преступной схеме злоумышленники звонят владельцам карт с сообщением о незаконном переводе денег, рассказали сотрудники банков.

После этого мошенники советуют гражданам перевести все имеющиеся средства на «безопасный счет».

В результате клиенты теряют всю наличность.

Сотрудники банка советуют придерживаться прежних правил безопасности и не сообщать никому пароли и личные данные.