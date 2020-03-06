В России за сутки выявлено шесть новых заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки 5-6 марта в России выявлено шесть заболевших новым коронавирусом, передает РИА «Новости», ссылаясь на оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.Также сообщается, что общее число заболевших в мире превысило 100 тыс. человек.

Уточнятся, что все заболевшие россияне прибыли из Италии. У четверых россиян заболевание протекает в легкой форме, состояние пятого заболевшего оценивается, как средней тяжести. Все инфицированные находятся в отдельных боксах. Все близкие, друзья и знакомые, с которыми контактировали заболевшие коронавирусом россияне, взяты под медицинское наблюдение.

Оперативный штаб по Москве и Роспотребнадзор обратился с просьбой ко всем прибывшим недавними рейсами из Италии и Мюнхена, которыми вернулись на родину заболевшие, срочно звонить в службу скорой помощи и не выходить из дома. В службах сообщили, что «к этим гражданам незамедлительно приедут медицинские работники для взятия анализов и осмотра».

Напомним, Италия сегодня входит в число стран, где инфекция распространяется наиболее быстрыми темпами после Китая и Южной Кореи.