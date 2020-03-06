Юрий Борисов: «Мы садимся на западную иглу. И при этом все деньги уходят западным поставщикам»

Нежелательные гости

Одни только преференции, которые предоставляются российским компаниям на нашем рынке, а также рассуждения на этот счет не способны помочь отечественной продукции занять достойное место. Как заявил вице-премьер Юрий Борисов, выступая на коллегии Минпромторга Татарстана в Казани, для них необходимо расчистить рынок.

«Мы выбрали очень ясный и простой путь — научились делать в том или ином сегменте продукцию той или иной номенклатуры, значит гарантированно надо ее закрепить за российским производителем», – передает «Прайм» слова вице-премьера. Говоря о правиле «третий лишний» при проведении госзакупок он отметил, что такому закреплению пока что не помогают «ни второй, ни третий, ни десятый лишний, ни ценовые преференции, которые на практике обходятся, ни различные запреты на смешанные лоты». (Упомянутое правило вводит запрет на закупку продукции у иностранного поставщика при наличии как минимум двух конкурирующих товаров российских производителей).

По словам Борисова, другие страны активно используют меры по защите внутреннего рынка от иностранных поставщиков: «Посмотрите, что делает Трамп в Америке? Ему наплевать на все обременения, он работает в интересах своей промышленности».»Сейчас принимаются достаточно серьезные меры, и я постоянно нахожусь в дискуссии. Меня постоянно упрекают, что мы в ВТО, мы должны соблюдать. Разве санкции против России- это элемент добросовестной конкуренции? Как вот это соотносится с нормами ВТО?», — добавил он.

По словам вице-премьера, при сохранении «старых подходов» Россия может не достигнуть положительных эффектов от реализации национальных проектов. «Мы можем продолжать закупать импортное оборудование, на жизненном цикле мы будем его обслуживать — сервисы, ремонт, запчасти — и все это находится за рубежом. Мы садимся на западную иглу. И при этом все деньги уходят западным поставщикам», — подчеркнул он.

Пять процентов своего

Поддержка отечественных производителей, безусловно, необходима, и такие меры практикуются во всех странах, но делать это надо не путем устранения конкуренции с иностранными поставщиками, соглашается глава люксембургского офиса консалтинговой группы KRK Group Никита Рябинин. Но идея «расчистить рынок» подразумевает создание условий, когда на рынке останутся только российские компании. Однако, во-первых, не во всех сферах можно отказаться от работы с иностранными поставщиками, говорит эксперт. Во-вторых, присутствие иностранных компаний повышает конкуренцию, а это основа развития любого рынка. И акцент стоит делать на поднятии уровня российских компаний, на их модернизации. Для этого можно использовать налоговые льготы, финансовую поддержку, совершенствование законодательства в сфере госзакупок. Позитивный эффект будет от таких мер, а не от устранения с рынка иностранных компаний, считает он.

Но несовершенство законодательства и отсутствие комплексной промышленной политики затрудняют задачу по сокращению зависимости российской экономики от переменчивой нефтяной конъюнктуры, считает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Пока все застыло на стадии актуализации документов стратегического планирования и набора инструментов.

Обеспокоенность вице-премьера Юрия Борисова, который курирует промышленность, в госзакупках медицинской и вычислительной техники, телекоммуникаций, на этот счет просачиваются на страницы в СМИ не первый раз, отмечает эксперт. Так, недавно он отметил, что проводнику этой политики госкорпорации «Ростех» в прошлом году удалось закрыть лишь 5% потребностей отечественных покупателей в высокотехнологичной продукции в госзакупках, в то время как менеджмент Ростеха рассчитывал на вдвое большую величину. Поэтому последовала инициатива по законодательному закреплению определенной доли высокотехнологической продукции, созданной в России в госзакупках.

Очевидно, говорит Михаил Коган, что одной этой меры окажется недостаточно, поскольку практика госзакупок показывает, что многие запреты могут быть обойдены за счет работы с конкурсной документацией. Поэтому Борисов и предлагает начать дискуссию о том, что нужно сделать для того, чтобы «расчистить рынок».

Законодатели и Минпромторг вместе с бизнесом должны координировать усилия по созданию благоприятных условий, полагает Михаил Коган. Примером может служить реализация механизма «регуляторной гильотины», благодаря которому предприниматели в ходе диалога с правительством могут отсечь устаревшие нормы, которые перекрывают им «кислород».

Опираться можно и на опыт проекта «Внедрение наилучших доступных технологий» в нацпроекте «Экология», который помимо внедрения ресурсосберегающих и безотходных производств также предполагает решение задач по импортозамещению и сокращению сырьевой составляющей в экономике. Для этого помимо законодательных ограничений предусмотрен широкий перечень стимулов: от субсидий в размере 70% от фактически понесенного расхода на выплату купонного дохода по так называемым «зеленым» облигациям, до инвестиционных льготных кредитов и займов на приобретение оборудования.

Систему надо менять

Как считает, в свою очередь, первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, вопрос, скорее, не в расчистке рынка для российских производителей, а в пересмотре системы закупок вообще. Действительно, некоторые конкурсы бывают составлены так, что победить в них может только один конкретный участник торгов, обладающий всеми характеристиками (например, техникой определенной марки). В таком случае речь идет о коррупционной составляющей, что, безусловно необходимо пресекать.

Если говорить о расчистке рынка исключительно для российских производителей, то нужно это делать очень аккуратно, учитывая интересы тех, для кого проводятся закупки – то есть россиян, уверен эксперт. Российским фирмам нужна поддержка, особенно малому и среднему бизнесу. Но и отсутствие конкуренции скажется на них негативно, не будет стимулов для развития бизнеса, а когда преференции кончатся, бизнес может закрыться, не выдержав изменившихся условий. Для поддержки российских предпринимателей нужна адресная поддержка и снижение числа бюрократических препонов, проверок бизнеса и смягчения наказания за незначительные нарушения (первое предупреждение, а не штраф).