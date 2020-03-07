Что выбрать: тельфер или ручную таль?

Вторая разновидность также называется тельферами. Скорость подъема грузов при помощи таких устройств выше, чем при эксплуатации ручных моделей талей. Помимо этого, тельферы удобнее использовать, а срок их службы больше. Однако тельферы имеют крупные габариты и большую массу. Вследствие этого в условиях недостатка места быстрое и безопасное использование таких приспособлений создает определенные проблемы и трудности. Вдобавок они потребляют достаточно значительное количество электроэнергии.

Ручными талями пользоваться гораздо удобнее. Они способны справиться с подъемом грузов, масса которых превышает их собственную массу. Вполне естественно, что чем тяжелее груз, тем большее время требуется для его подъема и перемещения.

Стоимость тельферов на порядок выше цены ручных талей. Однако их дороговизна оправдывается более высокими коэффициентами полезного действия и скоростью выполнения работ.

Существуют следующие типы талей:

Червячные. Это название обусловлено особенностями конструкции передаточного механизма. Они закрепляются на тележке или другой платформе при помощи крюка. Удержание груза обеспечивается с использованием технологии грузоупорного торможения.

Рычажные. Это компактные и легкие универсальные механизмы, использовать которые можно даже в условиях нехватки места. Другие их достоинства состоят в малой амплитуде рычага и простоте монтажа. При выборе тали надо учитывать, что рычажные модели уступают червячным моделям по характеристикам грузоподъемности и скорости подъема.

При решении вопроса о том, какому подъемному оборудованию отдать предпочтение, в качестве главного критерия необходимо принимать специфику запланированной работы. В тех случаях, когда важна быстрота подъема груза на значительную высоту, обойтись без электрической тяги не удастся. Однако при подъеме груза весом до десяти тонн целесообразнее применять ручную таль, так как она дешево стоит и не требует специальных навыков обращения. Важно помнить и о погодных условиях: при использовании тельферов под открытым небом необходимо защитить их от атмосферных осадков.