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Как правильно выбрать поставщика бетона?

Москва, 07.03.2020
Приобретение бетона связано с намного более высоким риском стать жертвой мошенничества, чем покупка других строительных материалов.
#PressRelease

Это обусловлено следующими причинами:

  • Трудность установления точного объема отгрузки. Измерение твердых стройматериалов может осуществляться паллетами или штуками, тогда как при отгрузке бетона необходимо определить его объем, что связано с достаточно серьезными проблемами. В этих целях можно воспользоваться мерной бадьей, однако она стоит достаточно дорого, а разгрузка с использованием бадьи означает сверхнормативный простой на строительном объекте и дополнительные финансовые расходы.Отсутствие возможности установить действительные характеристики бетона при покупке вследствие того, что он достигает их лишь спустя месяц после затвердевания. То есть для получения бетона с определенными свойствами приходится приобретать бетонную смесь, имеющую совершенно иную консистенцию.
  • Отсутствие известных брендов на рынке. Поскольку бетонная смесь после замешивания сохраняется очень недолго, ни один завод не способен снабжать этим материалом все соседние регионы так же, как это делают производители арматуры, кирпича или цемента. В любой области имеется множество бетонных заводов, и покупка бетона у неизвестного производителя – самое обычное дело.

При покупке бетона необходимо избегать посредников, поскольку стоимость поставляемого ими товара высока, а качество – сомнительно. Однако прямая поставка от производителя не гарантирует успешного решения данной задачи, так как многие производители бетона выпускают низкокачественную продукцию. Поэтому при выборе завода-поставщика, такого как Бетон Магнат Дмитров следует принимать во внимание несколько ключевых моментов, в том числе:

  • Отсутствие дополнительной платы за полупустой автомобиль. Если стоимость доставки не зависит от объема перевозимого бетона, то это может говорить о столь высокой цене этого материала, установленной поставщиком, что транспортные издержки в пересчете на один автомобиль оказываются пренебрежительно малыми.
  • Отсутствие возможности приобрести единовременно большой объем бетона. Продать маленькие объемы низкокачественного бетона довольно легко, однако когда поставки измеряются тысячами кубометров, возможности поставщиков для обмана покупателей сильно ограничены. Тем не менее, некоторые недобросовестные поставщики берут на себя завышенные обязательства, а после продажи небольшого объема низкокачественного бетона срывают поставки по надуманным причинам.
  • Перевозка самосвалами. В соответствии с п. 9.1. ГОСТ 7493-2010, перевозить самосвалами можно исключительно тощий бетон (жесткие смеси). Если в самосвалах перевозится готовая бетонная смесь, то качество бетона вследствие ее расслоения значительно ухудшается.
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