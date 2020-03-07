Курс доллара: для рубля приготовили очень плохую новость

Курс доллара в пятницу вырос на 93 копейки - до 68,55 руб., курс евро укрепился на 1,61 руб. - до 77,51 руб.

Рубль в конце недели оказался под двойным давлением - бегством от рисков инвесторов и фактическим развалом сделки ОПЕК+.

Мировые цены на нефть вечером 6 марта обрушились сразу на 10%, свидетельствуют данные торгов. Нефть сорта Brent обновила антирекорд лета 2017 года и торговалась дешевле $46, передает Прайм. Падение котировок вызвано новостями о срыве сделки ОПЕК+ по итогам совещания по дополнительному сокращении нефтедобычи.

На момент 19:30 по московскому времени фьючерсы на май сорта Brent потеряли в цене рекордные 9,55% и достигли отметки в $45,62 за баррель. Фьючерсы на апрель сорта WTI за день торгов в пятницу потеряли 8,94% и торговались $42,05 за баррель.

Россия предлагала сохранить после первого квартала текущие уровни, однако ОПЕК хотела нарастить сокращение на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца года. Теперь с апреля страны альянса не будут связаны обязательствами по сокращению добычи.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил при этом, что отсутствие договоренности ОПЕК+ может привести к падению нефтяных цен, но Россия к такому сценарию готова благодаря накопленным резервам.

Также на рубль продолжают оказывать давление новости о распространении коронавирусной инфекции в мире. В пятницу число заболевших на планете превысило 100 тыс. человек. Эпицентром эпидемии продолжает оставаться Китай, который с начала года значительно сократил закупку нефти из-за стремительного распространения инфекции.

По мнению Антона Покатовича из компании "БКС премьер", новая волна рыночного негатива, а также обвальное снижение нефтяных котировок являются основными драйверами ослабления рубля.

"Ожидаем, что во вторник курс будет находиться в широком диапазоне 67-69 рублей за доллар. Важным фактором для рубля будет являться динамика нефтяных цен, которые могут снизиться к уровню 45 долларов", — добавил он.





