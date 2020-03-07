Осознанный выбор агентства недвижимости

В печатных средствах массовой информации и во всемирной паутине можно найти большое количество публикаций, содержащих соответствующие советы. Обычно они рекомендуют выбирать риелторское агентство на основании следующих критериев:

Продолжительность работы фирмы на рынке недвижимости. От нее зависит накопленный сотрудниками агентства профессиональный опыт.

Размеры компании, наличие у нее филиалов. По этим признакам можно судить о стабильности доходов агентства и о расширении сферы его влияния.

Участие в профессиональных объединениях. Оно говорит о признании агентства в своей отрасли.

Реклама услуг в ведущих средствах массовой информации. Систематическое размещение рекламных объявлений свидетельствует о широком масштабе деятельности агентства.

Особенности использования универсальных критериев

Все перечисленные выше критерии позволяют составить мнение о репутации риэлтора, однако получить представление о реальном качестве предоставляемых им услуг нельзя. Используя эти критерии, можно обратиться к своим родным, соседям, друзьям и коллегам, пользовавшимся услугами того или иного агентства, и задать им интересующие вопросы о его деятельности. Однако каждый человек оценивает выполненную риелторами работу по-своему. Для одного клиента важно, чтобы ему оказывали максимум внимания, для другого – высокий уровень компетентности, для третьего – точное соблюдение сроков и условий договора. При этом на практике все клиенты оказываются в индивидуальных ситуациях, которые отличаются друг от дружки и развиваются по собственному сценарию. Например, сосед оказался полностью доволен качеством обслуживания в одном из риэлторских агентств и рекомендует обратиться в него. Человек прислушивается к его рекомендациям и используется услугами этого агентства для проведения своих сделок с недвижимым имуществом, однако в итоге получает разочарование. Причина может заключаться в том, что агентство выполнило работу по одному «шаблону» без учета индивидуальных особенностей ситуации, а потому не оправдало ожиданий клиента. Поэтому никакие рекомендации не заслуживают безусловного доверия, хотя к ним вполне можно прислушиваться. Использование такого подхода означает критическое отношение к любым советам, касающимся обращения в риэлторское агентство.

Основные правила выбора агентства недвижимости

Главное требование, которому должна удовлетворять любая фирма, оказывающая услуги на рынке недвижимости, – полная безопасность совершаемых ею операций для клиента. В качества гарантий надежности этих сделок служат обязательства фирмы, указанные в договоре предоставления услуг: к примеру, какую именно ответственность она берет на себя в части проверки юридической чистоты сделки. Устные гарантии предоставляют все компании, однако доверять следует исключительно прописанным в договоре пунктам, тогда как все остальное не имеет особого значения.

Результаты проверки сделки с недвижимым имуществом на безопасность в устном виде предоставляют все, однако доверять можно лишь письменному отчету о выполненных действиях и выводам, сделанным на их основе.

Добиваться получения результатов проверки на юридическую чистоту от надежного агентства в письменном виде не понадобится. Важный элемент сервиса заключается в гарантийном юридическом обслуживании после совершения сделки с недвижимым имуществом, которое предусматривает предоставление правовой помощи при появлении непредвиденных сложностей.

Во время первого визита к риэлтеру необходимо тщательно присмотреться к условиям его работы и взять с собой бланк договора о предоставлении услуг для всестороннего и неторопливого изучения. В ходе повторного визита в агентство недвижимости следует задать вопросы по поводу выявленных несоответствий письменным гарантиям тех обещаний, которые даются в устной форме. По результатам разговора с сотрудниками фирмы можно сделать вывод о целесообразности сотрудничества с ними.

Таким образом, предпочтение надо отдавать риэлторскому агентству, которое дает письменные гарантии:

по правовой проверке недвижимого имущества;

по предоставлению отчета об итогах проверки в письменном виде, оформленном на фирменном бланке с печатью;

по предоставлению правовой поддержки в случае неожиданного предъявления клиенту любых претензий.

Резюмируя вышесказанное, можно рекомендовать при выборе агентства недвижимости отдавать предпочтение авторитетным компаниям, которые имеют вес на рынке, успешно пережили экономические кризисы и заслужили многочисленные положительные отзывы своих клиентов. Это позволит рассчитывать на оперативность, удобство и безопасность сделки с недвижимым имуществом.