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Ингибиторы коррозии: преимущества использования присадок

Москва, 08.03.2020
Одним из популярных методов борьбы с коррозионными процессами, разрушающими металлические трубы при добыче нефти и газа, является ингибиторная защита. Данный метод состоит в снижении агрессивности окружающей среды посредством введения в нее химических веществ, препятствующих разрушению металлов.
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При изготовлении присадки ингибитора коррозии во внимание принимаются материал изготовления труб и особенности окружающей среды. Ингибитор коррозии представляет собой химическое соединение или смесь соединений, вступающих в реакцию с агрессивной окружающей средой на молекулярном уровне и существенно снижающих либо нейтрализующих ее влияние на металлы. Существует множество таких соединений, отличающихся друг от друга составом, характером действия, особенностями взаимодействия с защищаемыми от коррозии металлами. По первому критерию выделяют катодные, анодные и смешанные разновидности ингибиторов. По второму критерию выделяют летучие, органические и неорганические разновидности ингибиторов. По третьему критерию выделяют кислотные, щелочные и нейтральные разновидности ингибиторов. Среди этих разновидностей наибольшее распространение получили летучие и кислотные ингибиторы.

Сильные стороны ингибиторного метода заключаются в малых издержках, высокой эффективности и легкости использования – нет нужды в обработке поверхностей металлических изделий защитными составами или заказе дорогостоящих труб, сделанных из легированной стали. Для использования ингибиторов надо лишь разместить их в агрессивной окружающей среде, и они затормозят или остановят коррозионные процессы. Для максимального продления срока эксплуатации магистральных трубопроводов и повышения эффективности их защиты от коррозии необходимо грамотно подобрать ингибитор.

В качестве основы летучих ингибиторов служат нитриты. Они недорого стоят и эффективно защищают железо и алюминий от коррозии. Данные реагенты не оказывают никакого воздействия на алюминий, железо и их сплавы.

При выборе определенного вида ингибитора необходимо учитывать три важнейших особенности нитритов:

  • эти реагенты обладают канцерогенными свойствами и провоцируют болезни дыхательной системы, в связи с чем продолжительная работа с ними нежелательна даже при использовании защитного снаряжения;
  • данные химические соединения вступают в реакцию с цинком, медью и бронзой и разрушают их;
  • при обеспечении защиты железа и алюминия от коррозии трудно определить точную дозировку нитритов.
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