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Мастер по ремонту схемотехники и электроники: особенности профессионального мастерства

Москва, 08.03.2020
Мастер по обслуживанию, ремонту электронных плат ноутбуков – одна из востребованных специальностей на современном рынке.
#PressRelease

Его услугами пользуются многие любители электроники и схемотехники.

Обязанности специалиста

В настоящее время применяется ремонт ноутбуков 2-х видов:

  • модульный. Производится за счет смены платы;
  • аппаратный. Позволяет устранить неисправность руками мастера.

Аппаратный или компонентный ремонт обеспечивает устранение неисправности без каких-либо серьезных затрат. Специалист осматривает прибор, устанавливает причину поломки и приступает к ремонту. Это допустимо в тех случаях, когда сама плата не разрушена и возможно просто заменить деталь или восстановить разорванные контакты.

Как становятся мастерами по компонентному виду ремонта ноутбуков

Любому выпускнику школы, техникума, колледжа доступно стать мастером такого профиля. Достаточно получить соответствующие знания. Уже состоявшиеся мастера могут проходить курсы повышения квалификации. Их, как правило, организуют компании п подготовке специалистов.

Где проходит обучение по аппаратному ремонту плат и ноутбуков

Стоит выделить следующие центры:

  1. Школа электроники FIXIT SCHOOL. В программу обучения входят диагностика приборов, наладочные работы, пайка микросхем, изучение особенностей материнских плат, многие другие навыки. Прохождение курса предназначено для специалистов, которые имеют опыт подобных работ и квалификацию.
  2. Учебный центр BGAcenter. Центр готовит специалистов для самостоятельного аппаратного ремонта плат и ноутбуков. Программы рассчитаны на мастеров с определенным опытом и на новичков в профессии. После окончания заведения предлагаются различные вакансии на производстве.

Какие плюсы профессии и минусы

К безусловным преимуществам относятся:

  • возможные перспективы для профессионального роста, продвижения по карьерной лестнице;
  • оперативность, быстрота обучения;
  • гарантии предоставления вакансий. Специальность очень востребована на современном рынке;
  • трудоустройство по окончании центров обучения;
  • постепенное увеличение доходов за счет срочных заказов;

Из недостатков можно отметить следующие:

  • малоподвижность специалистов. Низкие физические нагрузки;
  • возможность безосновательных упреков со стороны клиентов. Люди по-прежнему не правильно эксплуатируют электронику, а свою вину спихивают на мастера. Требуют бесплатного обслуживания, в целях устранить собственные ошибки;
  • конфликты на производстве могут повлиять на быструю утомляемость, усталость, раздражение.

Каждый выбирает свой путь в производстве самостоятельно.

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