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Грамотный выбор сплит-системы

Москва, 09.03.2020
Вместо классических больших кондиционеров потребители в последнее время все чаще предпочитают устанавливать сплит-системы, отличающиеся компактностью. Количество разнообразных моделей такого климатического оборудования очень велико, так что сделать правильный выбор нелегко.
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По предназначению сплит-системы https://polus-volga34.ru/split/split-bytovie/ классифицируются на промышленные, коммерческие и бытовые. В быту чаще всего используются сплит-системы, состоящие из двух блоков. Регулирование этих устройств может быть дискретным или плавным. По способу расположения внутреннего блока данной техники она делится на кассетные, канальные, колонные, напольно-потолочные и настенные модели. В быту обычно применяется последняя разновидность.

Отличие инверторных моделей от неинверторных заключается в плавности регулирования первых, благодаря чему обеспечивается возможность точной настройки температуры в помещении. Кроме того, изменение температуры без резких колебаний позволяет экономить весьма значительное количество электрической энергии. Инверторные модели выпускаются всеми известными изготовителями климатического оборудования.

Наибольшей популярностью сейчас пользуются настенные устройства, мощность которых варьируется от двух до десяти киловатт. Их используют в квартирах, загородных коттеджах, офисах, гостиницах и торговых заведениях малой площади. Эти изделия гармонично сочетаются с любым интерьером и имеют небольшие размеры, а потому их несложно выбрать на основании критериев мощности и оснащенности дополнительными опциями.

Фиксированные мультисплит-системы поставляются в укомплектованном  виде. К наружному блоку может подключаться строго ограниченное число внутренних блоков – от двух до четырех. В основном такие мультисплит-системы используются в быту, изредка они устанавливаются в небольших офисах.

Преимущество наборных мультисплит-систем состоит в индивидуальной комплектации в соответствии с потребностями покупателя. К наружному блоку можно подключить от двух до пяти внутренних блоков. Такое оборудование преимущественно применяется в частных домах большой площади.

При выборе сплит-системы надо учитывать, что самые совершенные модели далеко не всегда стоят дороже всего. Разумеется, самые дешевые изделия не обладают требуемой надежностью и причиняют немало хлопот. И все же в средней ценовой категории вполне возможно найти надежную технику, которая будет исправно служить в течение многих лет. Важно лишь, чтобы ее характеристики соответствовали особенностям помещения, а установкой занимались опытные профессионалы.

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