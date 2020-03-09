Банк России заявил о прекращении покупок валюты

ЦБ РФ заявил о решение на 30 дней остановить покупки банком иностранной валюты. Об этом говорится к сообщении, выпущенном утром в понедельник, 9 марта. «Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней», говорится в «Комментарии Банка России по операциям в рамках бюджетного правила».

Заявление ЦБ появилось после выхода РФ из сделки ОПЕК+, что привело к резкому падению нефтяных цен, усилившемуся в понедельник утром. Такой обвал цен на нефть закономерно ведет к обвалу рубля.

Из «Комментария» следует, что ЦБ принял свое решение, чтобы успокоить валютный рынок. Московская биржа 9 марта не работает из-за переноса выходного дня с воскресенья, 8 марта, но на внебиржевом рынке рубль рухнул к доллару и евро, торгуясь выше 70 и 80 рублей соответственно. Объявляя об «уходе с рынка», Банк России обещает на определенный срок снизить давление на рубль, возникающее при покупках им иностранной валюты.

Согласно «Комментарию», данное решение преследует цели «повышения предсказуемости действий денежных властей», а также «снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти».

В Центробанке уточняют, что это решение «распространяется как на регулярные покупки иностранной валюты, так и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году».

Судя по документу, в ЦБ не ждут, что рынки вернутся к прежним ценовым значениям и через 30 дней: «Решение о возобновлении операций с иностранной валютой в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение марта 2020 года», — говорится в «Комментарии».

«Банк России… готов задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности», сказано также в заявлении ЦБ. Из таких инструментов наиболее очевидный — ключевая процентная ставка. Именно ее резким повышением отреагировал Центральный банк на обвальное падение национальной валюты в декабре 2014 года.