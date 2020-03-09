Лучшие контактные линзы

Перенашивание контактных линз. Чем это грозит

Проблема актуальна на рынке офтальмологических услуг. Перенашивание линз грозит серьезными последствиями. Клетки роговицы не получают достаточно кислорода, вследствие применения линз. Линзы препятствуют потоку кислорода. Это чревато явлениями метаболизма, другими неблагополучными последствиями. Возможно прорастание сосудов, что может нести прямой вред. В некоторых случаях происходит инфекционное заражение.

Следует применять линзы из современных материалов, которые способны пропускать кислород.

Безопасные виды линз

Таких изделий достаточно, выбрать их можно на сайте https://glazok.net.ua/. Но безопасность во многом зависит от самого человека, образа его жизни. Необходимо соблюдать гигиену, чистить изделия, промывать. При этом обязательно надо учитывать рекомендации врачей, научно-исследовательских институтов, которые разрабатывают и внедряют контактные линзы.

Сегодня безопасными линзами являются изделия, предназначенные для однодневного применения. Их внедряют в глаз утром, носят в течение дня, вечером снимают и выбрасывают. На следующий день вставляется уже новая пара изделий. Вероятность осложнений при пользовании однодневными линзами минимальна.

Значение процента близорукости для ношения контактных линз. Возраст, с которого их следует применять

Близорукость не должна превышать значения, после которого применение линз не приносит пользы. Должны быть условия для корригирования глаза. Правильный ответ на этот вопрос может дат фирма-производитель изделий.

На западе линзы рекомендуют даже младенцам. У нас такого не допускают. Как правило, после наступления совершеннолетия, подобрать изделия можно каждому человеку. Более точно на это ответит врач.

Можно ли мыться с контактными линзами

Врачи и специалисты этого не рекомендуют. Если же это допустить, то следует настаивать струю воды так, чтобы она не смыла линзы из глаз. Кроме того, шампуни, другие моющие средства неблагоприятно влияют на поверхность линз.

Риск постоянного ношения силикон-гидрогелевых линз

Такая эксплуатация лечебного средства может нарушить здоровье глаз. Несмотря на то, что линзы этого типа пропускают определенную долю воздуха, недостаток кислорода все равно ощущается и несет вред. Кроме этого, линзы – инородное тело. В пространство между изделием и глазом может попасть пыль, бактерии, грязь. Глаз просто устает круглосуточно носить линзы, мышцы ослабевают. Следует освобождать глаза от постоянного режима применения. На ночь изделия лучше снимать.