Вход/Регистрация Подписка

Лучшие контактные линзы

Москва, 09.03.2020
Все линзы разные. Влияние на зрение они также оказывают различное. Попробуем разобраться в это непростом вопросе.
#PressRelease

Перенашивание контактных линз. Чем это грозит

Проблема актуальна на рынке офтальмологических услуг. Перенашивание линз грозит серьезными последствиями. Клетки роговицы не получают достаточно кислорода, вследствие применения линз. Линзы препятствуют потоку кислорода. Это чревато явлениями метаболизма, другими неблагополучными последствиями. Возможно прорастание сосудов, что может нести прямой вред. В некоторых случаях происходит инфекционное заражение.

Следует применять линзы из современных материалов, которые способны пропускать кислород. 

Безопасные виды линз

Таких изделий достаточно, выбрать их можно на сайте https://glazok.net.ua/. Но безопасность во многом зависит от самого человека, образа его жизни. Необходимо соблюдать гигиену, чистить изделия, промывать. При этом обязательно надо учитывать рекомендации врачей, научно-исследовательских институтов, которые разрабатывают и внедряют контактные линзы.

Сегодня безопасными линзами являются изделия, предназначенные для однодневного применения. Их внедряют в глаз утром, носят в течение дня, вечером снимают и выбрасывают. На следующий день вставляется уже новая пара изделий. Вероятность осложнений при пользовании однодневными линзами минимальна.

Значение процента близорукости для ношения контактных линз. Возраст, с которого их следует применять

Близорукость не должна превышать значения, после которого применение линз не приносит пользы. Должны быть условия для корригирования глаза. Правильный ответ на этот вопрос может дат фирма-производитель изделий.

На западе линзы рекомендуют даже младенцам. У нас такого не допускают. Как правило, после наступления совершеннолетия, подобрать изделия можно каждому человеку. Более точно на это ответит врач.

Можно ли мыться с контактными линзами

Врачи и специалисты этого не рекомендуют. Если же это допустить, то следует настаивать струю воды так, чтобы она не смыла линзы из глаз. Кроме того, шампуни, другие моющие средства неблагоприятно влияют на поверхность линз.

Риск постоянного ношения силикон-гидрогелевых линз

Такая эксплуатация лечебного средства может нарушить здоровье глаз. Несмотря на то, что линзы этого типа пропускают определенную долю воздуха, недостаток кислорода все равно ощущается и несет вред. Кроме этого, линзы – инородное тело. В пространство между изделием и глазом может попасть пыль, бактерии, грязь. Глаз просто устает круглосуточно носить линзы, мышцы ослабевают. Следует освобождать глаза от постоянного режима применения. На ночь изделия лучше снимать.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

    «Два с половиной миллиарда бюджетных денег на катание ржавых бочек и веселых студентов»

    Российский биоокеанолог, академик РАН, заместитель директора Института океанологии имени П. П. Ширшова Михаил Флинт — о том, почему арктический регион является зоной повышенного риска и требует пристального внимания российских ученых

    «Эксперт Северо-Запад» начал прием заявок на премию «Эксперт года-2020» 18+

    Станьте экспертом года в одной из 20 отраслевых номинаций. Подайте заявку на бизнес-проект, общественную или культурную инициативу — и получите признание делового сообщества. Совет премии по доброй традиции возглавил Михаил Пиотровский

    «Норникель» заглядывает в будущее

    Во всем мире набирает обороты кампания по вторичной переработке использованных аккумуляторных батарей. В не самой отдаленной перспективе проблема утилизации электромобильных аккумуляторов может стать довольно острой из-за роста популярности электрокаров

    РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

    В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

    «В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

    Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
    Новости партнеров

    Tоп

    1. В ожидании большой войны
      Ситуация в Сирии, последние новости
    2. ОПЕК+ не пришла к согласию
      Цены на нефть, новости и прогнозы
    3. Коронавирус подстегнет технологии работы на дому
      Коронавирус, новости и последствия
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама