В Минфине заявили, что нужно готовиться к падению цен на нефть до $25

В Минфине рассказали, что при нынешнем развитии ситуации можно ожидать падения цен на нефть до $25-30, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на материалы, опубликованные на сайте ведомства. При подобном сценарии ликвидными средствами Фонда национального благосостояния можно будет покрывать бреши в бюджете примерно 6-10 лет.

Уточняется, что на 1 марта общий объем средств на счетах ФНБ составил более 10,1 триллиона рублей, что в пересчете составляет 9,2% ВВП. В случае самого пессимистичного варианта средства Фонда сократятся менее, чем на 5% ВВП, а в год оттуда будут забираться денежные суммы равные 1% ВВП.

Напомним, 6 марта произошло обрушение цен на нефть более чем на 10% из-за новостей о невозможности участников ОПЕК+ договориться по продлению договоренности о сокращении добычи нефти.

За конец недели 2-8 марта фьючерсы на май сорта Brent рухнул сразу на 28,69%, составив $32,28 за баррель. Апрельский фьючерс сорта WTI потерял еще больше - 31,35%, до $28,33 за баррель.

Падение нефти спровоцировало обвал национальной валюты, на момент 10.45 по московскому времени доллар стоит 74 рубля, а евро —85 рублей.