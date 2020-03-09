Нефтяной переполох

Таким образом трейдеры реагируют на разрыв соглашения между нефтяным картелем и другими крупнейшими производителями нефти, и на последовавшие за этим действия Саудовской Аравии. Серый кардинал ОПЕК начал ценовую войну, снизив стоимость своего сырья для импортеров в Европе, Азии и США на максимальную за 20 лет величину. 7 марта Saudi Aramco сообщила покупателям, что снижает цены на $6-8 за баррель во всех регионах. Так клиенты из северо-западной Европы смогут покупать нефть сорта Arab Light со скидкой в $8. Таким образом, если российская Urals торгуется с дисконтом в $2 по отношению к Brent, саудиты планку понизили больше чем на $10.

Одновременно, по информации Bloomberg, Эр-Рияд в частном порядке оповестил некоторых участников рынка о том, что, в случае необходимости, может нарастить производство нефти до рекордного уровня в 12 миллионов баррелей в сутки. А это — на 2 с лишним миллиона баррелей больше, чем в марте.

Паника нарастает

Инвесторы, обеспокоенные поведением саудитов и ожидающие продолжения нефтяного балета — реакции России и других крупных экспортеров, ринулись в извечную буферную зону — золото. Драгоценный металл приблизился к семилетнему максимуму, торгуясь около отметки в $1700 за унцию.

Дополнительным драйвером негативного развития ситуации стали худшие, чем ожидалось, данные по торговле Китая в январе-феврале этого года. Властям Поднебесной не удалось нивелировать негативный эффект коронавируса, даже объединив статистику за два месяца. Кроме того, усугубляется ситуация в Европе, и, в частности, в Италии, где в ряде городов объявлен карантин. Это, безусловно, оказало давление на фондовый рынок, подталкивая инвесторов к бегству по уже проторенному пути.

Всеобщему настроению поддались и валютные рынки. Доллар на торгах на Forex подорожал по отношению к рублю на 9,5%, превысив отметку в 75 рублей. Евро прибавил больше 10% к уровню закрытия предыдущей сессии, поднявшись выше 85 рублей.

Кто под обстрелом?

Ряд экспертов целью №1 нефтяного обстрела счет Россию. Так в Fitch уже заявили, что падение котировок до $30 грозит Москве бюджетным дефицитом и девальвацией. Как отметил аналитик агентства Россия «вряд ли рассчитывала на то, что нефтяные цены снизятся почти на 30%».

«Вероятно, это очень неприятный сюрприз в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки», — цитирует эксперта РИА Новости.

Однако, судя по молниеносной реакции российских ЦБ и Минфина, итог венских переговоров особым сюрпризом не стал. Регулятор уже сообщил о том, что на 30 дней приостанавливает покупку иностранной валюты. Решение распространяется как на текущие операции, так и на те, что были отложены еще в 2018 году.

Оперативно отреагировал и Минфин: ведомство анонсировало продажи валюты, что поможет компенсировать средства, выпадающие из бюджета из-за обвала нефтяных цен. При этом также отмечается, что в этом году изменение курса доллара к российской нацвалюте на 1 рубль ведет к изменению базовых нефтегазовых доходов федерального годового бюджета на 70 миллиардов рублей.

«В случае снижения цен на нефть ниже базовой отметки образуются недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета, которые согласно механизму бюджетного правила финансируются за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для чего осуществляется корреспондирующая продажа иностранной валюты на открытом рынке», — говорится в сообщении ведомства.

Американская мишень

До 31 марта, пока действует текущее соглашение ОПЕК+ еще есть призрачный шанс, что все еще удастся переиграть и найти компромисс, который устроит и Россию, считает директор аналитического департамента ГК «РЕГИОН» Валерий Вайсберг.

«Но если все останется так, как есть, с апреля действительно будет полномасштабная война, прежде всего направленная на сокращение добычи в Америке, где высокая себестоимость и где добыча в последние годы, в общем-то, интенсивно росла и превысила добычу российскую и саудовскую», — заявил Вайсберг в эфире телеканала Россия-24. При этом эксперт отметил, что сейчас низкие нефтяные цены будут направлены на смягчение негативного эффекта от коронавируса для мировой экономики.