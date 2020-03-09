Торги на бирже в Нью-Йорке приостановлены из-за обвала индексов на 7%

Фондовые рынки в США в понедельник рухнули на открытии торгов из-за опасений по поводу распространения коронавируса и обвала нефтяных котировок.

Dow Jones потерял 1800 пунктов (минус 7%), S&P 500 упал на 6,9%, Nasdaq Composite снизился на 7,1%.

После этого торги были приостановлены из-за превышения лимита снижения индекса S&P 500.

Лидерами падения стали акции энергетических гигантов Shevron и Exxon.

Формальной причиной паники на фондовых рынках в понедельник стало 30-процентное обрушение цен на нефть, спровоцированное разногласиями между Саудовской Аравией и Россией, которые многие западные аналитики уже называют ценовой войной между Эр-Риядом и Москвой.

На выходных КСА ошеломило рынки сообщением о намерении резко увеличить добычу нефти. Это заявление последовало за безрезультатным саммитом ОПЕК в Вене, вызванным нежеланием России идти на предложенное саудитами снижение добычи «черного золота» в рамках соглашения ОПЕК+ до конца года на полтора миллиона баррелей в сутки.

Фьючерсы на нефть марки Brent опускались на 14 долларов до 31,3 долларов за баррель.



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