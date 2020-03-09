Особенности выбора брекет-системы

Для изготовления брекет-систем https://korolevdentalstudio.ru/brekety/ используются следующие материалы:
- Медицинская сталь. Преимущества металлических брекетов заключаются в доступной стоимости, высокой прочности и надежности. Но эстетические свойства таких изделий оставляют желать лучшего, так что тем, для кого важна красивая улыбка, следует отдать предпочтение другим разновидностям.
- Керамика. Этот материал не ухудшает внешнего вида зубов, так как изготовленные из него брекеты почти не видны на зубах. Они неотличимы от зубной эмали, но могут изменять свой цвет с течением времени под воздействием чая, кофе и красных вин.
- Пластмасса. Пластиковые брекеты успешно конкурируют с металлическими аналогами, поскольку выглядят намного лучше них и при этом недорого стоят. Однако брекеты из пластмассы окрашиваются под воздействием пищевых красителей и напитков и обладают низкой прочностью.
- Сапфир. Такие брекеты делают из оксида алюминия. Они являются прозрачными, а потому практически незаметны. Помимо высоких эстетических качеств, сапфировые брекет-системы обладают высокой прочностью, удобны при ношении и не вызывают аллергических реакций. Однако их стоимость весьма высока.
- Титан. Важнейшие достоинства брекет-систем из этого материала состоят в долговечности, высокой надежности, полной безопасности и биологической совместимости, благодаря чему они рекомендуются для аллергиков. Недостаток титановых изделий заключается в том, что они заметны на поверхности зубов.
По расположению на зубах брекет-системы делятся на вестибулярные и лингвальные. Первые фиксируются на внешней стороне зубов, поэтому их проще устанавливать, тогда как вторые крепятся с внутренней стороны зубов, а потому их сложнее устанавливать. Зато лингвальные брекет-системы не видны извне.
По способу фиксации на поверхности брекет-системы делятся на лигатурные, в которых дуга крепится к замкам при помощи лигатур (эластичных колец), и безлигатурные, в которых дуга помещается в специальный паз с замочком. Преимущество первой разновидности состоит в высокой функциональности, однако при ее использовании необходимо раз в месяц посещать врача-ортодонта. Преимущества второй разновидности заключаются в более привлекательном внешнем виде и возможности посещать врача значительно реже.
У каждой из перечисленных брекет-систем есть свои достоинства и недостатки. При выборе одной из них надо учитывать свои эстетические предпочтения и финансовые возможности. Окончательное решение принимается после посещения врача-ортодонта.