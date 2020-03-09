Особенности выбора брекет-системы

Для изготовления брекет-систем https://korolevdentalstudio.ru/brekety/ используются следующие материалы:

Медицинская сталь. Преимущества металлических брекетов заключаются в доступной стоимости, высокой прочности и надежности. Но эстетические свойства таких изделий оставляют желать лучшего, так что тем, для кого важна красивая улыбка, следует отдать предпочтение другим разновидностям.

Керамика. Этот материал не ухудшает внешнего вида зубов, так как изготовленные из него брекеты почти не видны на зубах. Они неотличимы от зубной эмали, но могут изменять свой цвет с течением времени под воздействием чая, кофе и красных вин.

Пластмасса. Пластиковые брекеты успешно конкурируют с металлическими аналогами, поскольку выглядят намного лучше них и при этом недорого стоят. Однако брекеты из пластмассы окрашиваются под воздействием пищевых красителей и напитков и обладают низкой прочностью.

Сапфир. Такие брекеты делают из оксида алюминия. Они являются прозрачными, а потому практически незаметны. Помимо высоких эстетических качеств, сапфировые брекет-системы обладают высокой прочностью, удобны при ношении и не вызывают аллергических реакций. Однако их стоимость весьма высока.

Титан. Важнейшие достоинства брекет-систем из этого материала состоят в долговечности, высокой надежности, полной безопасности и биологической совместимости, благодаря чему они рекомендуются для аллергиков. Недостаток титановых изделий заключается в том, что они заметны на поверхности зубов.

По расположению на зубах брекет-системы делятся на вестибулярные и лингвальные. Первые фиксируются на внешней стороне зубов, поэтому их проще устанавливать, тогда как вторые крепятся с внутренней стороны зубов, а потому их сложнее устанавливать. Зато лингвальные брекет-системы не видны извне.

По способу фиксации на поверхности брекет-системы делятся на лигатурные, в которых дуга крепится к замкам при помощи лигатур (эластичных колец), и безлигатурные, в которых дуга помещается в специальный паз с замочком. Преимущество первой разновидности состоит в высокой функциональности, однако при ее использовании необходимо раз в месяц посещать врача-ортодонта. Преимущества второй разновидности заключаются в более привлекательном внешнем виде и возможности посещать врача значительно реже.

У каждой из перечисленных брекет-систем есть свои достоинства и недостатки. При выборе одной из них надо учитывать свои эстетические предпочтения и финансовые возможности. Окончательное решение принимается после посещения врача-ортодонта.