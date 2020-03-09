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Падение нефти привело к обвалу бумаг российских компаний

Москва, 09.03.2020

На фоне резкого падения цен на нефть 9 марта резко дешевеют бумаги российских компаний на Лондонской фондовой бирже, передает РИА «Новости», ссылаясь на  данные торгов. Обвал наблюдается в интервале 9-26%.

Уточняется, что на 11.41 по московскому времени «Роснефть» потеряла на глобальных депозитарных расписках 22,45%, - до $4,47 за единицу. Бумаги «Лукойла» дешевеют на 24,38%, до $61,16, «Новатэка» - на 25,41%, до $103,9. Расписки «Газпрома» потеряли в цене 18,07%, до $4,49,а «Газпром нефти» - 20,53%, составив $13,51. Расписки ВТБ потеряли 18,45%, достигнув рекордно низкого показателя $0,97, Сбербанк потерял на расписках 26,33%, до $9,53 за единицу. Также подешевели бумаги российских ритейлеров: «Магнита» на 19,85%, до $8,04 доллара, «Ленты»  - 9,18%, до $2,05.

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