Паника, маржин-коллы, обвал: российские GDR рухнули в Лондоне

Неделя началась с рекордного падения стоимости нефти Brent до 35,77 долларов за баррель (по состоянию на 16:29 мск). Ранее настолько же низкий уровень нефти был зафиксирован в январе 2016 года. Обвал справоцировала распавшаяся сделка ОПЕК+. Саудовская Аравия заявила, что увеличит объемы добычи.

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Индекс крупнейших российских компаний на Лондонской фондовой бирже FTSE Russia упал более чем на 18% до 611,51 пунктов (по состоянию на 16:54 мск).

Депозитарные расписки на акции нефтяных компаний значительно снизились: «Лукойл» (-20,69%), «Роснефть» (-22,58%), «Сургутнефтегаз» (-19,21%). В минусе котировки банков ВТБ (-14,75%) и «Сбербанк» (-20,58%). Компании потребительского сектора также оказались под давлением но выглядели много лучше: «Магнит» (-16,02%), «Лента» (-10,84%).

На Мосбирже в понедельник торги не проводятся. Эксперты ожидают, что во вторник акции российских компаний на рынке продолжат нисходящую динамику.