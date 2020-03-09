Паника охватила мировые рынки

Инвесторы в панике ищут спасение в облигациях. Формальной причиной паники стало 30-процентное обрушение цен на нефть, спровоцированное разногласиями между Саудовской Аравией и Россией, которые многие западные аналитики уже называют ценовой войной между Эр-Риядом и Москвой.

КСА ошеломило рынки сообщением о намерении резко увеличить добычу нефти. Это заявление последовало за безрезультатным саммитом ОПЕК в Вене, вызванным нежеланием России идти на предложенное саудитами снижение добычи «черного золота» в рамках соглашения ОПЕК+ до конца года на полтора миллиона баррелей в сутки.

Фьючерсы на нефть марки Brent опустились на 12 долларов до 33,2 долларов за баррель. Примерно, таким же был обвал цен на фьючерсы нефти марки WTI – на 11,8 долларов до 29,48 доллара за баррель.

Бурный понедельник начался, как положено, с обвала акций на азиатских рынках. Эстафету азиатских площадок подхватил Старый Свет. По другую сторону океана из-за разницы во времени торги начинаются после обеда, но инвесторы уже заставили ставки по 30-летним американским гособлигациям уйти ниже 1% на ожиданиях снижения ФРС на предстоящем 17 марта заседании ключевой ставки на 0,75%. Причем, подчеркивают эксперты, это минимальные ожидания. Не стоит забывать и того, что на прошлой неделе главный американский банк уже понизил ставку на 0,5%. Но и это еще не все - в апреле многие специалисты прогнозируют дальнейшее снижение ключевой ставки в США до ноля, а может и еще ниже.

Индекс MSCI потерял 4,4%, что является худшим для него днем с августа 2015 года. Шанхайский индекс CSI300 упал на 2,9%; Nikkei – на 5,1%. Потери австралийского сырьевого рынка на момент окончания торгов составили 7,3%.

Свою долю масла в огонь паники в Азии добавил и Пхеньян, который запустил в понедельник утром три ракеты.

Ситуация в Европе еще хуже. EuroSTOXX 50 обвалился к началу девятого утра по Гринвичу на 6,1%, немецкий DAX – на 5,6%; FTSE – на 8%. «Отличились» акции Royal Dutch Shell, подешевевшие более чем на 20%. Европейский нефтегазовый индекс SXEP обрушился на 7,3%.

Сейчас все ждут реакции ЕЦБ, руководство которого собирается на заседание в четверг. С одной стороны, главный европейский банк не может не отреагировать на панику на рынках всей планеты, включая Европу, но с другой, его возможности ограничены, потому что учетная ставка в еврозоне уже давно ниже ноля.

Все понимают необходимость принятия каких-то радикальных мер, потому что все данные сейчас дают основание прогнозировать рецессию глобальной экономики в первом квартале.

Данные действительно тревожные. К примеру, согласно обнародованным в минувшие выходные данным падение китайского экспорта в январе-феврале составило 17,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Аналитики BofA Global Research считают, что продолжающаяся распродажа бумаг привела к вымыванию из рынков за 9 последних дней приблизительно 9 трлн долларов.

Впечатляет и средняя доходность по 10-летним облигациям развитых стран. Она опустилась до 16 базисных пунктов, то есть стала самой низкой за последние 120 лет! Достаточно посмотреть на 10-летние американские облигации. Ставки по ним сейчас составляют 0,49%. Причем, в моменте они опускались до 0,469%.

Естественно, такое падение ставки по главным американским облигациям не могло не отразиться на валюте первой экономики планеты. Прошлая неделя стала для доллара худшей за четыре года. Без особого риска ошибиться можно предположить, что неприятности мировой валюты на этом не закончатся.

Еще одной безопасной «гаванью» по-прежнему остается золото. Цены на него в моменте достигли очередного психологического рубежа – 1700 долларов за унцию. Правда, затем цена снизилась до 1670 долларов, потому что многие инвесторы для получения наличности вынуждены его продавать.