Рубль и российские акции рухнули на фоне нефтяного коллапса

Стоимость барреля нефти марки Brent начала восставнавливаться к середине дня после мощного обвала в понедельник.

К 12.15 мск нефтяные котировки выросли до 36,3 долл. после того, как рухнули более чем на 30% - до 31,3 долл. за баррель после того, как страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться о новой сделке по ограничению добычи.

После этого Саудовская Аравия фактически объявила ценовую войну на нефтяном рынке и резко снизила отпускные цены на нефть.

В понедельник основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) упали на 3-7% на фоне распродажи нефти. По словам аналитиков, ситуация на рынке нефти усилила опасения инвесторов о приближении мировой рецессии

"Такая ситуация может иметь более сильные последствия для мировой экономики, чем торговая война между Китаем и США, потому что нефть затрагивает очень много вещей в мировой экономике", — отиетил аналитик Eurasia Group Рохитеш Дхаван.

Российские бумаги также начали стремительно падать на Лондонской фондовой бирже (российские биржи закрыты сегодня из-за праздника). Больше всех подешевели акции Сбербанка (-25,5%), Татнефти (-25,4%), Роснефти (-24,2%), Лукойла (-22,1%) и Новатэка (-22%).

Индекс Лондонской фондовой биржи снижается на 7,31% 5.989,29 пункта, немецкий индекс DAX снизился на 8,09%, французский CAC 40 — на 6,31%, итальянский FTSE MIB — на 4,95%, а Stoxx Europe 600 потерял 6,48%.

Рубль также рухнул на торгах на международном форекс-рынке, курс доллара превысил 73,7 руб., евро — 84,1 руб.

По мнению директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрия Маринченко, обрушение цен на нефть — «очень неприятный сюрприз» для тех, кто принимал решение о выходе из сделки с ОПЕК. Аналитик полагает, что Москва «вряд ли» рассчитывала на то, что цены снизятся «до почти $30», пишет РИА Новости.

«Комфортным этот уровень для России точно назвать нельзя — при цене $30 России грозит бюджетный дефицит и девальвация, начнутся разговоры об увеличении налогового бремени для нефтяных компаний», — уверен эксперт.

Стоит отметить, что Банк России уже предпринял экстренные меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.

Российский регулятор принял решение в течение 30 дней не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила; решение о возобновлении операций будет приниматься с учетом ситуации на финансовых рынках в течение марта, сообщил регулятор в понедельник.

В понедельнк цены на нефть вплотную приблизились к уровню, который Банк России рассматривал как рисковый сценарий. Согласно рисковому прогнозу ЦБ, опубликованному в Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики, в 2020 году мировые цены на нефть опустятся до 25 долларов США за баррель, а в наиболее острой фазе кризиса – до 20 долларов за баррель. При этом в 2021–2022 годах цены на нефть закрепятся на уровне около 30–35 долларов за баррель.

На этом фоне, как ожидает ЦБ в рисковом сценарии, Федеральная резервная система США снизит базовую ставку практически до нуля к концу 2020 года. А ЕЦБ увеличит объемы покупки активов в рамках программы количественного смягчения. В результате российская экономика может столкнуться с ухудшением перспектив экономического роста, существенным ростом премии за страновой риск и увеличением оттока капитала. При этом регулятор подчеркивает, что бюджетное правило будет сглаживать негативное влияние на государственные финансы, экономику и валютный курс.

Инфляция из-за ослабления курса рубля и роста инфляционных и курсовых ожиданий в рисковом сценарии к концу 2020 года вырастет до 6,5–8,0% в 2020 году, однако влияние будет краткосрочным. Однако темпы роста цен в 2020 году будут существенно ниже, чем в эпизоде кризиса 2014–2015 годов, следует из прогноза. К 4% инфляция вернется уже в середине 2021 года.

Ухудшение внешних условий, по рисковому сценарию, с начала 2020 года приведет к тому, что российская экономика в 2020 году покажет отрицательные темпы роста на уровне 1,5-2%. Однако по мере адаптации экономики рост ВВП в 2021 году составит 1-2%, а в 2022 году – 3,5-4,5%.

В свою очередь Минфин отмечает в понедельник, что ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до 25-30 долларов за баррель на протяжении 6-10 лет, Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте сайте ведомства.

В министерстве отмечают, что в случае сохранения устойчиво низких цен на нефть наличие достаточного объема ликвидных активов в ФНБ является гарантией исполнения всех обязательств государства и сохранения макроэкономической и финансовой стабильности.

"По состоянию на 1 марта 2020 года объем ликвидных средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов составил более 10,1 триллиона рублей (150,1 миллиардов долларов США), или 9,2% ВВП", — следует из материалов Минфина.

"Указанных средств достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25-30 долларов США за баррель на протяжении 6-10 лет", — добавляют в министерстве.