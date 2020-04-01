Аппараты ИВЛ спасут не только больных коронавирусом

До того, как удалиться на карантин по коронавирусу, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон успел отдать промышленности распоряжение заняться производством аппаратов искусственной вентиляции легких, в которых больницы страны испытывают острую нужду. Почти одновременно с ним на другой стороне Атлантики президент США Дональд Трамп озаботился тем, чтобы подтолкнуть одного из грандов мировой автомобильной индустрии – компании General Motors – ускорить перепрофилирование на выпуск ИВЛ. На фоне коллапса потребительского спроса из-за ограничений, принятых властями обеих стран для противодействия распространению коронавирусной инфекции, и экономики, погружающейся в депрессию, компании, подключившиеся к этим государственным заказам, получают шанс на выход из экономического спада без критических для их дальнейшей деятельности потерь.

В Великобритании между двумя компаниями, стремящимися войти в государственную программу, развернулась конкуренция: они соревнуются в том, кто первый сможет приступить к массовому производству аппаратов ИВЛ. Это – компании Dyson и GTech. Обе специализируются на производстве бытовых приборов и в их портфелях присутствуют продукты, по принципу действия схожие с аппаратами искусственной вентиляции легких. Это обыкновенные бытовые пылесосы, вентиляторы, очистители воздуха. Оба производителя намерены в короткие сроки разработать конструкцию аппаратов ИВЛ.

Dyson уже анонсировал, что готов выпустить 10000 единиц оборудования по государственному заданию, как только они будут протестированы и одобрены соответствующими государственными органами. Преимуществом Dyson является признанная прорывной на этом рынке разработка – моторов для вентиляторов разного рода, которых к тому же, как заявляют в компании, достаточно много на складе, -- поэтому их сразу можно использовать на линии аппаратов ИВЛ. При этом владелец компании Джеймс Дайсон объявил о своем намерении перед лицом глобальной угрозы пожертвовать 5000 аппаратов больницам разных стран, в том числе 1000 – английским.

Впрочем, GTech так просто не сдается. В этой компании заявляют, что в ее арсенале -- доступные на складе стандартные комплектующие узлы, которые можно использовать для сборки совершенно разных аппаратов, в т.ч. и ИВЛ, так что здесь готовы собирать по 100 аппаратов в день через 1-2 недели.

Более того, владелец компании Ник Грей, сообщил, что готов сделать дизайн аппарата ИВЛ своей компании открытым, чтобы и другие производители могли подключиться к спасению мирового здравоохранения.

Между тем, в США, где, по прогнозам, только одному штату Нью-Йорк может в ближайшее время потребоваться до 30000 аппаратов ИВЛ, General Motors очищает производственную площадку, где производились электрические детали автомобилей, чтобы оснастить ее необходимым оборудованием и со своим партнером по этому проекту Ventech Life Systems развернуть на ней производство аппаратов ИВЛ. Ventech – небольшая компания, способная выпускать всего 200 аппаратов в месяц. Задача партнерства – наладить массовое производство, выпустить в короткие сроки 40 тыс. аппаратов. На 30 марта подготовка к запуску длилась всего 10 дней. Дональд Трамп тем не менее заявил, что компания слишком медлит и пригрозил прибегнуть к закону, принятому еще в 1950 году, «О производстве для нужд обороны», чтобы принудить GM ускорить работы. Хотя GM решила перейти на новую продукцию по собственной инициативе, по призыву движения «Останови распространение», которое объединило СЕО достаточно широкого круга компаний. Именно это движение и свело вместе GM и Ventech. Кстати, оно объединило уже примерно три сотни компаний, готовых к координированным действиям для спасения американского здравоохранения.

Как сообщают в GM, она, в отличие от английских коллег, не может опираться на уже существующие запасы и вынуждена искать поставщиков комплектующих и узлов, составлять заявки и набирать штат специалистов. Планируется, что этот подготовительный этап закончится к середине апреля, и GM начнет выпускать по 10000 аппаратов в месяц.

Переговоры о цене, по которой правительство готово покупать аппараты еще ведутся. При этом GM заверяет, что не стремится к прибыли – речь идет лишь о том, чтобы окупить затраты.