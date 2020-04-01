«Моряки не должны умирать»: на американском авианосце эпидемия коронавируса

Коронавирус COVID-19 пришел в американские вооруженные силы. Капитан авианосца ВМФ США «Теодор Рузвельт» Бретт Крозьер в откровенном письме призвал командование американским военным флотом спасти его моряков и остановить распространение эпидемии коронавируса на огромном корабле, экипаж которого составляет порядка пяти тысяч человек, то есть вполне сопоставим с населением маленького городка.

По словам Крозьера, на «Рузвельте» недостаточно помещений для организации эффективного карантина. Он также предупредил командование, что предпринимаемые сейчас меры замедлят распространение вируса на корабле, но не устранят его.

Капитан призвал к «решительным действиям», под которыми он понимает эвакуацию более чем четырех тысяч человек с авианосца и их изоляцию.

«Мы сейчас не воюем,- написал Бретт Крозьер,- поэтому моряки не должны умирать. Если мы сейчас не предпримем решительные действия, то не сумеем должным образом позаботиться о наиболее ценном нашем активе – наших моряках».

Агентство Reuters утверждает, ссылаясь на свои источники в военном ведомстве, что на борту атомного авианосца «Теодор Рузвельт» находится около 80 моряков, зараженных коронавирусом. Сейчас проходит тестирование всей команды огромного корабля. Это значит, что число больных наверняка увеличится.

«Рузвельт» находился в Тихом океане, когда на его борту неделю назад был выявлен первый больной. После этого он срочно вернулся на американский остров Гуам, где находится крупнейшая военно-морская база.

Несмотря на сложную ситуацию министр обороны США Марк Эспер заявил, что сейчас не время для эвакуации команды авианосца, и признался, что не читал письмо капитана Крозьера.

По словам адмирала Джона Аквилино, командующего Тихоокеанским флотом ВМС США, что планировалось забрать с корабля часть моряков, протестировать их и отправить на карантин, после чего обеззаразить корабль и заменить моряков новой командой.

Reuters сообщил на прошлой неделе, что Пентагон решил перестать сообщать прессе часть данных о состоянии с коронавирусом среди военных. Это решение военные власти объяснили тем, что этой информацией могут воспользоваться враги.

Авианосец «Теодор Рузвельт» далеко не единственный пример распространения коронавируса среди американских военных. Имеются инфицированные и на других кораблях ВМФ США, включая десантный корабль, стоящий сейчас в порту Сан-Диего.

Есть в ВС США и жертвы. Вернее, пока одна жертва – скончался национальный гвардеец из Нью-Джерси.

По состоянию на вторник, 31 марта, в вооруженных силах США выявлены 673 случая заражения коронавирусом COVID-19. По сравнению с понедельником количество больных увеличилось более чем на 100 человек.