Автоваз поднял цены на машины

Концерн Автоваз, начиная с 1 апреля, повышает цены на весь модельный ряд своей продукции, передает «Интерфакс». В среднем стоимость повышается на 1%, сообщил представитель компании.

«Цена повышена на 1% в среднем по всему модельному ряду», - сообщил источник. Он отметил, что даже при учете повышения, стоимость на автомобили предприятия остается самой низкой среди всех игроков на российском рынке.

Ранее в компании сообщали, что рассматривают возможность откорректировать цены на автомобили, которые выросли из-за снижения цен на нефть, а также колебаний курса рубля и стоимости сырья. Как сообщает, Ассоциация европейского бизнеса модель Lada стала продаваться в феврале текущего года на 7,4% хуже, чем за аналогичный период прошлого года. Автомобилей этой марки было продано 25,002 тыс. штук.

Напомним, государство поддерживает продажи автомобилей Автоваза при помощи льготного автокредитования. Финансирование на эти нужды выросло в два раза, по сообщению Минпромторга.