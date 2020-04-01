Bloomberg: Россия не стала наращивать добычу нефти

Россия пока не планирует увеличивать добычу нефти на фоне огромного переизбытка на мировом рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимный источник в правительстве РФ.

При этом, по словам собеседника агенства, Россия не ведет переговоры с Саудовской Аравией о ситуации на рынке нефти.

Согласно Bloomberg, российский чиновник также заявил, что для производителей не имеет смысла увеличивать добычу нефти в сложившейся ситуации.

Во вторник президент США Дональд Трамп сообщил на брифинге в Вашингтоне, что он готов присоединиться к переговорам России и Саудовской Аравии по нефти в случае острой необходимости. По его словам, Москва и Эр-Рияд обсуждают этот вопрос.

«Обе страны обсуждают это, и я присоединюсь в подходящее время, если это будет необходимо», - сообщил глава США. Он уточнил, что ранее провел «отличные» беседы по отдельности с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом и президентом России Владимиром Путиным.

В Кремле отказались комментировать возможную трехстороннюю встречу по ситуации на рынке нефти.

Обвал нефтяных котировок произошел 9 марта текущего года после новостей об отсутствии договоренности между странами-членами ОПЕК+ по продлению соглашения о сокращении добычи нефти после 1 апреля 2020 года. Саудовская Аравия после этого заявила о резком увеличении производства черного золота и снижении цен для покупателей.

Нефть с начала марта потеряла более 30% в цене.