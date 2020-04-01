Банки нарисовали бегство капитала

По данным Банка России, общий объем сомнительных операций по выводу денег за рубеж в банковской системе РФ в 2019 году снизился на 10% и составил 66 млрд рублей по сравнению с 73 млрд рублей в 2018 году. При этом обналичивание денежных средств в банковском секторе через сомнительные сделки в 2019 году снизилось в 1,8 раза — до 96 млрд рублей по сравнению с 176 млрд рублей в 2018 году. По сравнению с 2017 годом снижение составило 3,4 раза.

Как отмечает регулятор, средний номинальный курс доллара к рублю в 2019 году, по данным ЦБ РФ, составил 64,73 руб. за доллар, в 2018 году — 62,54 руб. Таким образом, объем средств, выведенных за рубеж в 2019 году в валюте, оценивается в 1,02 млрд долларов, в 2018 году — около 1,17 млрд долларов.

По информации регулятора, для вывода денег чаще всего использовались сделки с услугами, в первую очередь международные перевозки грузов, приобретение прав на программное обеспечение и интеллектуальную собственность (29%) и авансовые платежи за импортируемые товары (27%). Основной спрос на теневые финансовые услуги в 2019 году, так же, как и в 2018 году, формировался в строительном секторе (37%), секторе услуг (25%) и торговле (24%).

Таким образом, указывает главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман, в российской экономике наблюдается продолжение тенденции к сокращению незаконных финансовых операций. Объем выведенных за рубеж средств снизился в 2019 году на 10%, но еще более радикальное уменьшение происходит в наиболее «популярном» секторе – обналичивании денег внутри страны. В 2019 году оно упало в 1,8 раз, до 96 млрд руб. по сравнению с 176 млрд руб. в 2018 году. Для сравнения: показатель составлял в 2017 году 326 млрд руб., в 2015 году – 600 млрд руб.

Но позитивная динамика налицо, и для этого есть значимые причины, объясняет аналитик. Резко усилился контроль за банковскими операциями в связи с установками Финмониторинга, за этим строже следит ЦБ, налоговые службы. Важный эффект дает развитие цифровизации данной сферы, что позволяет точнее отслеживать и пресекать злоупотребления.

Антиофшорное законодательство и обмен информацией о движении по иностранным счетам между налоговыми службами разных стран, к которому подключилась и Россия, также осложняет ситуацию укрытия доходов и средств. Действует Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым делам и Страсбургская конвенция.

В их рамках наши налоговые органы получают от своих иностранных коллег не по запросу, а в автоматическом режиме данные по сомнительным трансакциям на зарубежных счетах, связанных с российскими компаниями и физлицами. Видя все это, предприниматели в меньшей степени используют привычные в прошлые годы схемы.

В текущем году, вероятно, объемы незаконных операций ещё более снизятся, прогнозирует Марк Гойхман. Помимо факторов дальнейшего ужесточения и всеохватности контроля над ними, свои коррективы вносит пандемия. Резкое уменьшение деловой активности сократит и данную сферу. Однако она все еще останется достаточно значимой, поскольку не устраняются основные причины существования неформального сектора – неэффективная налоговая система, коррупционность, низкая рентабельность предприятий и пр.

В первую очередь, отмечает, в свою очередь, партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, нужно понимать, что мы говорим о статистике, которая отражает объем именно сомнительных операций, а не количество преступлений, связанных с отмыванием и обналичиванием средств, полученных преступным путем. То есть регулятор учитывает только данные, предоставляемые банками о количестве и объемах зафиксированных подозрительных операций. Но наличие признаков нарушения антиотмывочного 115-ФЗ еще не является основанием для признания факта нарушения, это может сделать только суд, ни у ЦБ, ни тем более у коммерческих банков таких полномочий нет и быть не может.

Судебная статистика говорит о совершенно ином, указывает юрист: более чем в 60 случаях подачи исков к банкам, заблокировавшим транзакцию или счета клиента в связи с подозрениями в нарушении антиотмывочного законодательства — или применяющим в отношении клиента по тем же основаниям повышенные комиссии — суд занимает сторону истца и признает отсутствие оснований для применения указанных мер со стороны кредитной организации.

Злоупотребления со стороны банков, которые определенно сказываются на статистике ЦБ, носят масштабный характер, говорит Дмитрий Горбунов. Указанное 10-процентное снижение объема сомнительных операций на самом деле объясняется всего лишь эффектом высокой базы, поскольку именно на 2018 год пришелся пик роста лиц, включенных в так называемые «черные списки отказников».

Банки столь рачительно начали выполнять указания ЦБ по контролю над подозрительными операциями клиентов и блокировать счета юрлиц, расплачивавшихся в первую очередь с зарубежными контрагентами, что в оперативном порядке пришлось создавать механизм реабилитации таких отказников и предлагать дополнительные разъяснения относительно того, на каких основаниях та или иная транзакция или счет могут быть заблокированы. Более того, оказалось, что банки научились зарабатывать на антиотмывочных тарифах. То есть банк, видя, что клиент совершает регулярные расчеты с зарубежной организацией, особенно если эти расчеты носят регулярный характер, а переводятся крупные суммы, вводит для таких операций повышенные комиссии под предлогом борьбы с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем.

Допустим, говорит Дмитрий Горбунов, ваш бизнес связан с импортом электроники, которую вы закупаете у разных зарубежных производителей, закупки носят регулярный характер, суммы крупные, а получатели средств — зарегистрированные где-то в Азии юрлица. Банк видит это и указывает, что считает такие операции подозрительными, а потому вводит для них повышенную комиссию. Но поскольку все ваши реквизиты закреплены в договорах с контрагентами, открытие нового расчетного счета требует времени, а простой для вашего бизнеса чреват убытками, вы соглашаетесь с условиями банка и переплачиваете.

Таким образом, констатирует эксперт, банки зарабатывают на антиотмывочном 115-ФЗ десятки миллиардов рублей. И эти операции, на которых банки зарабатывают, так же отражаются в статистике ЦБ. Бороться с таким «бизнесом» законодатели начали только в начале этого года, предложив отменить такие повышенные комиссии.