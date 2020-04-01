Прежде всего обращает на себя динамика облигаций федерального займа. Несмотря на обвал рубля и рекордно низкие цены на нефть, сводный индекс российских гособлигаций, который потерял от максимумов февраля 11%, отыграл уже большую часть потерь и прибавил от мартовских минимумов более 7%.

Кроме того, рынок акций выглядит крайне устойчиво, и это при том, что цены на нефть и газ опустились до отметок, которые никто даже не мог предположить. Более того, спроса на углеводороды почти нет. По сообщению различных изданий, Россия не может продать нефть в Европе, а стоимость Urals уже ниже мазута.

Рублевый индекс Мосбиржи отыграл уже 20%, хотя от максимумов оно составило более 30%, и до прежних уровней еще далеко.

Тем не менее, учитывая резкое ухудшение экономической ситуации, которая усугубляется еще и остановкой работы большинства предприятий, а также фактическим введением запрета на появление на улице, акции российских компаний демонстрируют просто чудеса устойчивости.

Почему рынок РФ игнорирует негатив?

С чем это может быть связано? Один из вариантов – участники рынка понимают, что дальнейшее падение цен на нефть маловероятно, во всяком случае уже сейчас они в некоторых регионах не стоит практически ничего. Будет стоить бочка $20 или $25 уже не столь важно. В связи с этим, они начинают делать ставку на восстановление деловой активности и спроса на углеводороды, следовательно, и на рост цен.

К тому же, все чаще появляются сообщения о возможном сотрудничестве ОПЕК, России и США в вопросе стабилизации нефтяного рынка.

Учитывая рекордные объемы вливаний со стороны ФРС и других ЦБ, которые расползаются по всей мировой финансовой системе, возможно, решение о покупке активов оправдано.

Другой вариант, объясняющий устойчивость рынка – это пауза с целью понять масштабы последствий и сделать соответствующие выводы. Пока неизвестно, как будут развиваться события, и принимать решение довольно сложно. Ну а поскольку панические распродажи акций закончились и активных инвесторов на рынке почти не осталось, движения более не носят нервозного характера.

По большому счету на рынке остались маркетмейкеры и мелкие спекулянты, что позволяет удерживать рынок от дальнейшего обвала. Возможно, во время паники кто-то из крупных игроков уже сделал долгосрочные инвестиции.

Кто покупает?

Известно, что биржевой фонд, ориентированный на России, Direxion Daily Russia Bull 3X Shares, в начале марта зафиксировал крупнейший с 2018 года приток средств.

Индекс РТС балансирует на линии поддержки, и ее пробой открывает дорогу на 700 пунктов. Очевидно, пока трейдеры не хотят ронять индикатор так низко.