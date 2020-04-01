Мир столкнулся с дефицитом долларов

ФРС действует сейчас не только как главный банк для США, но и для всей планеты и пытается обеспечить глобальную финансовую систему долларовой ликвидностью, чтобы избежать еще и финансового кризиса.

ФРС объявила о временном соглашении по обратному выкупу, позволяющему центробанкам других государств обменивать имеющиеся у них казначейские ценные бумаги на доллары. Кстати, во время кризиса 2008 года к этой мере ФРС не прибегала.

Федрезерв пытается предотвратить кризис ликвидности, к которому вполне может привести безудержное стремление всех обезопасить себя от рисков благодаря американским долларам.

Больше всего кризис ликвидности угрожает развивающимся экономикам. Развивающиеся страны, привлеченные низкими процентными ставками в США, в последние годы активно скупали американский долг.

Но сильный доллар может навредить и самим Соединенным Штатам, осложнив жизнь финансовой системе и сделав американский экспорт более дорогим.

В отличие от валютных свопов, которые ФРС проводила с центробанками ряда стран и до кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, новый механизм РЕПО будет открыт для центробанков подавляющего большинства государств планеты, имеющих счет в главном американском банке, а таких с учетом международных организаций, утверждают в ФРС, свыше 200. На таких счетах, считают специалисты, лежат около 5 триллионов долларов.

В отличие от привычных валютных свопов новый механизм позволяет клиентам обменивать казначейские бумаги на доллары, но не увеличивает их резервы, а просто меняет их структуру.

По мнению специалистов, этот механизм позволит небольшим развивающимся экономикам, нуждающимся в долларах, избежать резкой девальвации своих валют. Кроме этого, он поможет усилиям Федрезерва восстановить хоть какое-то подобие порядка на долговом рынке американского правительства.

ФРС вынуждена примерять мантию центрального банка всей планеты, потому что доллар продолжает доминировать в глобальной экономике так же, как продолжает доминировать в глобальной финансовой системе рынок казначейского долга.

Несмотря на то, что США оказались в эпицентре кризиса 2008-9 годов, роль доллара за прошедшие с тех пор десять лет только окрепла. Частично из-за слабости евро, вызванной хроническими проблемами еврозоны, считает профессор экономики Гарвардского университета Кармен Рейнхарт.

К сентябрю 2019 года суммарный кредит в долларах заемщикам, включая банки, достиг, по данным Bank for International Settlements, рекордных 12,1 трлн долларов, то есть увеличился более чем вдвое по сравнению с тем, что было десять лет назад. Сейчас эта сумма составляет почти 14% от глобального ВВП, а в 2009 г. она составляла менее 10%.

Перед нынешним кризисом все громче раздавались предупреждения, что мир подвергает себя большой опасности, так сильно полагаясь на американский доллар.

Выступая на прошлогодней конференции ФРС в Джексон Хоуле, тогдашний глава Bank of England Марк Карни сказал, что роль доллара как резервной валюты должна закончиться и что лучше всего его заменить какой-нибудь цифровой валютой типа либры, разработанной Facebook.

Конечно, привилегированное положение доллара позволяет крупнейшей экономике планеты в числе многого прочего еще и получать кредиты на международных финансовых площадках по более низким процентам. Но кроме преимуществ, у доминирующего положения доллара есть и минусы. В кризисные времена, к примеру, все покупают доллары, видя в них спасение, но сильная валюта снижает конкурентоспособность американского экспорта на мировых рынках.