Два запрещенных приема в личных финансах

Что делать с деньгами? Во что инвестировать свободные деньги?



Покупать доллары прямо сейчас или уже поздно? И главное, как не потерять инвестиции?



А вы что думаете, глядя на курс доллара онлайн: www.moex.com/ru/markets/currency?



К сожалению, ни на один из этих вопросов невозможно дать не то что универсального, но даже конкретного ответа, адаптированного под нужды того или иного человека. Но зато точно можно сказать, чего ни в коем случае нельзя делать - в любых условиях.





1. Паниковать и совершать резкие движения.



Именно в приступе паники наши соотечественники в 2014 году покупали доллар более чем по 80 рублей на все сбережения и по два телевизора, а весной 2020-го закупали огромное количество продуктов, включая те, которые вряд ли вообще будут съедены. Паника мешает сесть и посчитать, во сколько действительно обойдется доллар на пике с комиссиями банков и какую сумму наличных лучше не вкладывать в продукты, а приберечь на черный день.



И вообще, инвестиционные решения, которые принимаются в панике, обычно сиюминутные и никак не соответствуют долгосрочным потребностям.



2. Пытаться угадать будущее.



Никакие идеи инвестиций временно свободных средств, никакие прогнозы самых прозорливых экономистов и самых успешных трейдеров не бывают на сто процентов точными.



Слишком много факторов действует на экономику в современном мире - включая, как мы недавно убедились, даже такие экзотические, как здоровье различных животных на побережье Восточно-Китайского моря. Из этого следует важный вывод: невозможно учесть все возможные риски и уберечь от них свои сбережения. Абсолютно невозможно.



Более того, все быстрее появляются новые риски - например, еще вчера вы хранили сбережения в банковской ячейке, а сегодня отделение банка на неопределенный срок на карантине. Сняли наличные - а сети перешли на безналичный оборот или из карантина можно расплатиться только картой. И так далее. Поэтому единственный выход - действовать исходя из своих личных целей и обстоятельств.



Копите подушку безопасности? Продолжайте копить, не инвестируйте, держите часть в рублях, а часть - в валюте. Причем валюту есть смысл покупать пусть понемногу, но регулярно - тогда на длительном интервале вы все равно будете скорее в плюсе.



Давно собирались инвестировать в акции? Открывайте счет и начинайте - можно небольшими суммами, но опять-таки регулярно, не пытаясь переиграть рынок (это почти никому не удается). В планах купить машину или квартиру? Если набрался первый взнос - покупайте не откладывая. Эти советы универсальны для любого кризиса - как и для любого спокойного периода.