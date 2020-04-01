Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств

Депутаты нижней палаты российского парламента приняли закон об онлайн-продаже лекарств, в том числе с учётом поправки о возможности на время ЧС и эпидемий разрешать дистанционную продажу рецептурных препаратов.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, принятие этого закона имеет очень важное значение, прежде всего, сейчас, когда действует режим самоизоляции, передаёт РИА Новости.

«Этот закон позволит людям с хроническими заболеваниями, пенсионерам получить необходимые лекарства, не покидая дом», – подчеркнул Володин.

Напомним, ранее аптеки могли предлагать своим клиентам только услуги онлайн-бронирования с возможностью забрать заказанные лекарства непосредственно в аптеке.

Согласно последней информации оперативного штаба, число заболевших новой коронавирусной инфекцией в России за минувшие сутки уменьшилось – выявлено 440 новых случаев заболевания COVID-19 в 35 регионах РФ. Большинство заболевших за сутки в Москве – 267 человек. Всего в российской столице 1880 случаев подтвержденного коронавируса.

В общей сложности в России насчитывается 2777 инфицированных коронавирусногй инфекцией. Скончались от болезни 17 человек. При этом выписаны из больниц за прошедшие сутки 69 человек, всего переболевших новым вирусом в России насчитывается 190.

Напомним, новая инфекция распространилась по миру в начале января 2020 года из китайского мегаполиса Ухань. В настоящее время в Поднебесной заявили о победе над эпидемией, также в стране постепенно входит в обычный режим внутренний туризм. По данным ВОЗ, сейчас в мире зафиксировано более 750 тыс. случаев заражения, более 36 тыс. человек скончались. Самыми неблагополучными странами в эпидемиологическом плане являются США, где почти 17 тыс. заболевших, Италия (105 тыс.) и Испания (более 90 тыс.).