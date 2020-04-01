Курс доллара: рубль пошел на разворот

Накануне курс российского рубля активно укреплялся к доллару и евро благодаря позитивной динамике мировых рынков.



Так, по данным на 19:00 мск на закрытии основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 77,87 руб. что сразу на 1,45 руб. ниже уровня закрытия торгов понедельника.



Заметно подешевел и евро, который торговался по 85,74 руб., потеряв за сутки на 1,88 руб.



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Национальная валюта развернулась в последний день марта на фоне спроса инвесторов на рисковые активы, которым относится и рубль. При этом, по мнению экспертов, трейдеры вновь стали проявлять интерес к риску после того, как власти Поднебесной заявили о неожиданном увеличении деловой активности в промышленности страны в марте.

А кроме того, поддержку курсу рубля оказывают надежды на действенность мер, предпринимаемых ведущими мировыми центробанками, а также повышение мировых цен на нефть.

Как считает Дмитрий Хомяков из «КСП Капитал УА», несмотря на очень позитивный для рубля вчерашний день, ситуация на большинстве рынков продолжает оставаться очень непростой.

«Но стоимость «чёрного золота» марки Brent во вторник пошла вверх после рекордного за последние 18 лет падения, произошедшего в понедельник. Нацвалюта увидев в этом позитив, отыграла часть ранее понесённых потерь и уверенно завершила вечернюю торговую сессию», – пояснил он.

Однако эксперт напомнил, что смертельный коронавирус пока не собирается отступать, да и цены на нефть, по его мнению, находятся на некомфортном для российского бюджета в целом и курса рубля в частности.

«Поэтому лично я склонен рассматривать вчерашний разворот рубля лишь как локальное колебание. И что будет дальше с национальной валютой прогнозировать не возьмусь. А сможет ли рубль выбраться из ямы, в которую он свалился, можно будет только во втором полугодии», – резюмировал Хомяков.

В свою очередь Ренат Малин из компании «Сбербанк управление активами» полагает, что на дальнейшую динамику курса рубля будет влиять глобальный аппетит к риску.

«Поэтому надо будет следить за новостями про расширение стимулов со стороны мировых регуляторов, а также за развитием ситуации с распространением COVID-19 в мире», – отметил он.

Кроме того, как считает Малин, важнейшим фактором для курса рубля остаётся динамика мировых цен на нефть. Именно она, напомнил он, является определяющим для движения российской валюты, как вверх, так и вниз.



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«Надо понимать, что снижение спроса на «чёрное золото» в условиях карантинных мер в крупнейших экономиках мира продолжит оказывать мощное давление на нефтяные котировки. А их рост выше 30 долл. за один баррель возможен только при достижении соглашения между крупнейшими производителями о сокращении добычи. При текущих же котировках нефти рубль продолжит торговаться том же уровне, что и сейчас. При этом волатильность в национальной валюте сохранится очень высокой», – убеждён он.

Олег Кочетков из МТС-банка уверен, что вчерашний рост рубля к основным резервным мировым салютам, был спровоцирован стабильным внешним фоном. Но уже сегодня торги могут вернуться в коридор 78-81 руб.

Между тем Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» также опасается, что в среду ситуацию могут вновь изменить в худшую для рубля сторону данные из США. В частности, организация Conference Board опубликует значение индекса доверия потребителей к американкой экономике, которое может заметно разочаровать инвесторов и бумерангом ударить по рублю. Кроме того, он напомнил, что не следует забывать о росте числа заражённых коронавирусом в России.

«Всё это может вновь отпугнуть инвесторов от риска, что приведёт к развороту нацвалюты, как в паре с долларом, так и в паре с евро», – прогнозирует Кравченко.

Напомним, ранее сообщалось, что в понедельник курс рубля получил неожиданную поддержку. Как стало известно, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились о консультациях по рынку нефти по линии министров энергетики. После этого котировки цен на нефть во вторник перешли к росту после мощного провала понедельника.