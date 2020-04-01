МКБ запустил новый инвестиционный инструмент – бивалютный депозит

МКБ запускает новый инструмент размещения ликвидности для корпоративных клиентов - бивалютный депозит. Это позволит получать большую выгоду по ликвидности как в рублях, так и в валюте.

«Мы стремимся предоставить полный спектр инвестиционных продуктов и сервисов, отвечающий самым современным требованиям. В рамках расширения продуктовой линейки запускаем новый альтернативный инструмент для размещения средств – бивалютный депозит. Думаю, наши клиенты по достоинству оценят новый продукт и все его преимущества», - отметил заместитель председателя правления МКБ Олег Борунов.

Инструмент позволит клиентам банка размещать свободную ликвидность с повышенной (по сравнению с классическим депозитом) ставкой как в рублях, так и в иностранной валюте. Это даст возможность получения положительных ставок даже по депозиту в валюте с отрицательной базовой процентной ставкой (например, евро или швейцарский франк) за счет второй части продукта - опциона. Клиенты также смогут проводить сделки без открытия расчетного счета в банке.