Названы 10 регионов РФ, где нет коронавируса

Названы последние 10 регионов России, где не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Согласно данным, которые публикует РИА Новости, в настоящее время COVID-19 не выявлен ни у одного жителя Алтая, Ингушетии, Камчатки, Еврейской автономии, Карачаево-Черкесии, Карелии, Тыве, Чукотки, Ямала, а также Ненецкого автономного округа.

По информации на 1 апреля число заболевших новой коронавирусной инфекцией в России за минувшие сутки уменьшилось – выявлено 440 новых случаев заболевания COVID-19 в 35 регионах РФ. Большинство заболевших за сутки в Москве – 267 человек. Всего в российской столице 1880 случаев подтвержденного коронавируса.

В общей сложности в России в 75 регионах насчитывается 2777 инфицированных коронавирусногй инфекцией. Скончались от болезни 17 человек. При этом выписаны из больниц за прошедшие сутки 69 человек, всего переболевших новым вирусом в России 190.

Напомним, новая инфекция распространилась по миру в начале января 2020 года из китайского мегаполиса Ухань. В настоящее время в Поднебесной заявили о победе над эпидемией, также в стране постепенно входит в обычный режим внутренний туризм.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией, в мире зафиксировано более 750 тыс. случаев заражения, более 36 тыс. человек скончались. Самыми неблагополучными странами в эпидемиологическом плане являются США, где почти 17 тыс. заболевших, Италия (105 тыс.) и Испания (более 90 тыс.).