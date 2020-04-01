Названы крупнейшие экономики, которые пострадают от коронавируса больше всего

Согласно недавнему отчету аналитиков ING Group, Германия и Канада входят в число крупнейших экономик мира, наиболее подверженных шокам, связанных с коронавирусом, из-за их зависимости от торговли с другими странами, сообщает Bloomberg.

В докладе говорится, что быстрое распространение Covid-19 в США и последующие экономические последствия могут создать «значительные проблемы» для Канады. По данным Женевского центра международной торговли, Канада в 2019 году импортировала из США товаров на сумму 453 млрд долларов.

Согласно отчету, Германия особенно уязвима к шокам из-за своей зависимости от иностранного спроса на немецкие автомобили, оборудование и фармацевтические товары. По данным ITC, в 2019 году немецкий экспорт составил 1,49 трлн долларов.

В докладе отмечается, что экономика США выглядит более защищеннной от торговых шоков.

Страны, чей экспорт составляет пропорционально небольшую часть их общего производства, такие как США, Индия и Бразилия - пострадают меньше, чем страны, которые в наибольшей степени зависят от иностранного спроса, такие как Ирландия, Венгрия, Сингапур и Вьетнам, согласно отчету.

В докладе также отмечается, что более закрытые с точки зрения внешней торговли экономики не обязательно находятся в лучшем положении, чем открытые экономики.

«Будет ли страна в лучшем положении, во многом зависит от того, насколько сильно ее производственные мощности поражены вирусом», - говорится в отчете.