Трамп рассказал, при каких условиях он присоединится к переговорам по нефти

Американский президент Дональд Трамп сообщил на брифинге в Вашингтоне, что он готов присоединиться к переговорам России и Саудовской Аравии по нефти в случае острой необходимости, передает ТАСС. Совещание Москвы и Эр-Рияда намечено из-за резкого падения цен на нефть

«Обе страны обсуждают это, и я присоединюсь в подходящее время, если это будет необходимо», - сообщил глава США. Он уточнил, что ранее провел «отличные» беседы по отдельности с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом и президентом России Владимиром Путиным.

В Кремле отказались комментировать возможную трехстороннюю встречу по ситуации на рынке нефти.

Обвал котировок, напомним, произошел 9 марта текущего года после новостей об отсутствии договоренности между странами-членами ОПЕК+ по продлению соглашения о сокращении добычи нефти после 1 апреля 2020 года.

Нефть с начала марта потеряла более 30% в цене. Если стоимость продержится на уровне $25 за баррель 2–3 года, то российскую экономику ожидают трудности, уверены в Минэнерго.