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Прогноз погоды: в Гидрометцентре удивили неожиданным прогнозом на апрель

Москва, 01.04.2020
  • Прогноз погоды: в Гидрометцентре удивили неожиданным прогнозом на апрель

Михаил Метцель/ТАСС

В Гидрометцентре удивили жителей России неожиданным прогнозом погоды на апрель, опровергнув информацию других метеорологов, которые предполагали, что второй месяц весны испортит ураганный штурм холода.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в апреле на всей территории Русской равнины ожидается привычная для этого месяца погодная обстановка. При этом, в большинстве регионов страны, по прогнозу синоптиков, температурный фон будет выше климатической нормы.

«Холодным апрель в России нигде не будет», – пообещал представитель Гидрометцентра.
 

Погода Москве и в СПб в апреле-2020. Точный прогноз Гидрометцентра

По прогнозу Гидрометцентра, до конца этой недели в Санкт-Петербурге сохранится пасмурная погода. До субботы, 4 апреля включительно ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Кроме того, возможно усиление ветра до 15 метров в секунду. В ночные часы ещё возможны заморозки до минус 1. В светлое время суток синоптики обещают плюс 3-5.  

Начиная с воскресенья, 5 апреля климатическая обстановка в СПб начнёт меняться – осадки прекратятся, в некоторые дни из-за облаков станет выглядывать солнце, а столбики термометров уже во вторник, 7 апреля поднимутся в Северной столице до плюс 13.

В Москве, по прогнозу Гидрометцентра, резкое потепление ожидается уже завтра, когда воздух прогреется до плюс 9-10. При этом из-за сильного ветра в столице сегодня был объявлен жёлтый уровень погодной опасности, который продлится до вечера четверга.

С 6 по 12 апреля в столичном регионе прогнозируется переменная облачность, местами возможны небольшие осадки, зато воздух будет прогреваться до плюс 12-13. Во второй половине второго месяца календарной весны-2020 синоптики обещают плюс 9-18. При этом пройдут дожди, местами сильные. Однако в последние дни апреля прогнозируется солнечная погода и плюс 20-21, что значительно выше климатической нормы.

Погода в Сибири на апрель-2020. Прогноз Гидрометцентра

Так, в Западной Сибири, в первой декаде апреля столбики термометров в некоторые дни поднимутся до плюс 15. Например, в Томской области уже в предстоящие выходные воздух прогреется до 8-10 градусов выше нуля; в Новосибирской и Кемеровской области, в четверг 2 апреля – до плюс 11. Ещё теплее, согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни будет в Курганской области – здесь в понедельник, 6 апреля ожидается до плюс 13, а в Омске в воскресенье, 5 апреля погодные градусники покажут плюс 15.

До конца второго календарного месяца весны тёплая погода сохранится на всей территории Сибири. При этом ожидаются осадки, но очень обильными и продолжительными они не будут.

Прогноз погоды на апрель-2020 на Дальнем Востоке России

Непривычно тёплым ожидается второй календарный месяц весны и в регионах Дальнего Востока России. По прогнозу синоптиков, в Приморье в начале апреля будет облачно с прояснениями, а столбики термометров поднимутся до плюс 8-11. Во второй половине месяца антициклон, который накроет Приморский край, развеет облака, будет ярко светить солнце, которое прогреет воздух в некоторые дни до плюс 10-13.

В Хабаровском крае уже сегодня было плюс 10-11 и ярко светило солнце. В дальнейшем здесь также будет тепло, однако в 20-х числа апреля возможны осадки и облачная погода, но температурный фон будет держаться в пределах 10-14 градусах выше нуля. В Амурской области после некоторого снижения температуры, которое ожидается завтра, придёт резкое потепление. Так, уже в воскресенье, 5 апреля в Благовещенске будет солнечно и плюс 9-11.

Погода в апреле-2020 в регионах Поволжья

Гидрометцентр приятно удивил неожиданным прогнозом на апрель и жителей Поволжья. Так, в Татарстане, несмотря на дождливую погоду, температурный фон будет выше обычного. И если в начале месяца ещё возможны температурные качели, когда столбики термометров будут сначала падать до плюс 5, затем повышаться до плюс 14, потом снова снижаться к плюс 4-6, то уже с 15 апреля климатическая обстановка стабилизируется на отметках плюс 9-11. А в конце месяца воздух, по прогнозу синоптиков, прогреется до плюс 14-16.

По аналогичному сценарию станет развиваться климатическая ситуация в Чувашии. Здесь сегодня ещё было около нуля и шёл снег, а уже в пятницу, 3 апреля при пасмурной погоде ожидается плюс 10. В период с 14 по 19 апреля прогнозируются дожди и плюс 7-11. К концу месяца осадки прекратятся, а температура составит плюс 14-16.

Более комфортную погоду обещают синоптики жителям Саратовской и Волгоградской областей. Здесь уже в эти выходные воздух прогреется до плюс 13, а после 20 апреля градусники будут показывать плюс 18-20.

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