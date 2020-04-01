Путин разрешил правительству вводить режим ЧС

Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет правительство РФ полномочиями вводить в стране режим ЧС, передает РИА «Новости». С документом можно ознакомиться на сайте правовой информации.

Уточняется, что в законе закрепляется за кабмином право в случае угрозы возникновения или при уже возникшей чрезвычайной ситуации выполнять функции координационного органа единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Закон также наделяет правом правительство вводить режим ЧС, как на всей территории РФ, так и на отдельной ее части. Также кабмин сможет устанавливать правило поведения населения при введении режима ЧС.

В документе говорится, что при режиме ЧС правительство сможет ограничить оптовую и розничную торговлю медизделиями, а также устанавливать порядок торговлей препаратами, предназначенными для использования в условиях военного времени, в розницу.

Согласно закону кабмин сможет устанавливать в 2020 году новые случаи для закупок у единственного поставщика, а также менять сроки контрактов. Также предусматривается отмена штрафов за неисполнение контрактов в связи с распространением коронавирусной инфекции. Кабмин сможет вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве.