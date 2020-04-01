Путин разрешил ФСО применять силу и оружие

Российский президент Владимир Путин своим указом разрешил сотрудникам госохраны применять физическую силу, спецсредства и оружие, передает «Интерфакс».

Порядок применения оружия и спецсредств разъясняется в правовом акте о внесении изменений в закон «О государственной охране». Уточняется, что сотрудники ФСО отныне имеют право применять физическую силу, специальные средства, оружие и боевую технику при наличии адекватной угрозы.

Применять оружие смогут и военнослужащие, которые проходят срочную военную службу по призыву в органах государственной охраны, если данные «срочники» привлечены для охраны объектов госохраны и защиты охраняемых объектов.

Также новый закон предоставляет сотрудникам ФСО право «применять боевую технику в порядке, который определяется правительством Российской Федерации».

Напомним, сегодня российский глава провел удаленное совещание с правительством по коронавирусу, объяснив данное решение необходимостью из-за ситуации.