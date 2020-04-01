Путин впервые проведет совещание с Кабмином РФ дистанционно

Глава российского государства Владимир Путин впервые в дистанционном формате проведёт совещание с членами Кабмина РФ. По словам руководителя пресс-службы президента Дмитрия Пескова, совещание будет посвящено вопросу развития агропромышленного комплекса страны.

Данная тема будет обсуждаться как в долгосрочной перспективе, так и с учетом текущей ситуации, а особенностью совещания станет его дистанционный формат, передаёт РИА Новости.

«Президент будет находиться в Ново-Огарево и посредством телеконференции свяжется с членами правительства, которые также будут находиться на своих рабочих местах. Это такая новация, полностью задействуем технологические возможности для обеспечения дистанционного формата работы», – пояснил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера рассказал, что в графике Путина на сегодня запланировано ещё одно мероприятие, которое пройдет в формате телеконференции.

«Во второй половине дня мы не исключаем международного телефонного разговора», – резюмировал Песков, не став уточнять, кто станет собеседником президента.

Согласно последней информации оперативного штаба, число заболевших новой коронавирусной инфекцией в России за минувшие сутки уменьшилось – выявлено 440 новых случаев заболевания COVID-19 в 35 регионах РФ. Большинство заболевших за сутки в Москве – 267 человек. Всего в российской столице 1880 случаев подтвержденного коронавируса.

В общей сложности в России насчитывается 2777 инфицированных коронавирусногй инфекцией. Также выписаны из больниц за прошедшие сутки 69 человек, всего переболевших новым вирусом в России насчитывается 190.

Напомним, новая инфекция распространилась по миру в начале января 2020 года из китайского мегаполиса Ухань. В настоящее время в Поднебесной заявили о победе над эпидемией, также в стране постепенно входит в обычный режим внутренний туризм. Самыми неблагополучными странами в эпидемиологическом плане являются США, где почти 17 тыс. заболевших, Италия (105 тыс.) и Испания (более 90 тыс.).